Американский лидер выражает исключительно собственное субъективное мнение, которое полностью противоречит позиции общества США и официальным документам страны в сфере безопасности, объяснил этот факт в эфире 24 Канала доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. Ведь в международной политике вообще не существует понятия дружбы.

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Почему заявления Трампа противоречат позиции американцев

Аналитик подчеркнул, что кремлевский диктатор никогда не был союзником или партнером для Вашингтона, а риторика главы Белого дома разительно диссонирует с настроениями рядовых граждан. Несмотря на существенную внутреннюю поляризацию американского общества по многим вопросам, в отношении оценки действий Москвы в стране сохраняется устойчивый и редкий двухпартийный консенсус: абсолютное большинство считает Россию агрессором и врагом демократического мира.

Путин никогда не был другом Соединенных Штатов Америки. Это видно по социологическим опросам в США, которые показывают, что более 90% американцев считают Путина угрозой, негативным персонажем и точно не считают его другом. То, что говорил Трамп, – он выражал собственную позицию и четко ее придерживается на протяжении многих лет. И поэтому отбеливать высказывания Трампа, что сейчас пытается сделать его окружение, – это по меньшей мере очень забавно– отметил эксперт.

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По словам политолога, попытки команды американского лидера сгладить острые углы и оправдать подобные высказывания "особым стилем переговоров" или тонкой дипломатией выглядят совершенно беспомощно. Американцы четко осознают угрозу, которую представляет Кремль, поэтому демонстративное игнорирование этой реальности со стороны Трампа лишь углубляет разрыв между Белым домом и собственными избирателями, подвергая риску институциональное доверие к власти.

От дипломатии к "честной преданной любви"

Раньше попытки найти общий язык с Кремлем пытались преподнести как прагматический дипломатический расчет ради переговоров, однако сегодня мировое сообщество воспринимает это совсем иначе.

Слова о том, что "Путин – мой друг", уже ассоциируются с каким-то безумием, а не с тактической или стратегической дипломатической работой Трампа, как это делалось раньше. Сейчас это выглядит как искренняя преданная любовь Трампа к Путину, и никто из близких уже не может это обосновать– добавил гость эфира.

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Городницкий также обратил внимание на то, что Россия официально определена как стратегический враг в военной доктрине США. Публичные дружественные жесты американского лидера в адрес военного преступника вызывают недоумение среди союзников и приводят к падению рейтингов как самого главы Белого дома, так и Республиканской партии, из-за чего от движения MAGA уже отстраняются даже бывшие соратники, в частности Илон Маск.

Что предшествовало инциденту

Волна критики в адрес главы Белого дома поднялась после его публикаций по итогам саммита в китайском Шэньчжэне. Тогда Дональд Трамп опубликовал серию совместных фотографий с российским диктатором, сопроводив одну из них скандальной подписью "Мой друг", а сами переговоры сравнил со встречей в рамках Ялтинской конференции 1945 года, на которой лидеры антигитлеровской коалиции определяли контуры послевоенного мира.

На инцидент резко отреагировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что подобные высказывания создают у диктатора ощущение безнаказанности, ведь для Украины и цивилизованного мира глава Кремля остается врагом и убийцей.