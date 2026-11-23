Американський лідер транслює винятково власне суб'єктивне ставлення, яке цілковито суперечить позиції суспільства США та офіційним безпековим документам країни, пояснив цей факт в ефірі 24 Каналу доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. Адже в міжнародній політиці взагалі не існує поняття дружби.

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Чому заяви Трампа суперечать позиції американців

Аналітик підкреслив, що кремлівський диктатор ніколи не був союзником чи партнером для Вашингтона, а риторика очільника Білого дому разюче дисонує з настроями пересічних громадян. Попри суттєву внутрішню поляризацію американського суспільства у багатьох питаннях, щодо оцінки дій Москви в країні зберігається сталий і рідкісний двопартійний консенсус: абсолютна більшість бачить у Росії агресора та ворога демократичного світу.

Путін ніколи не був другом Сполучених Штатів Америки. Це видно по соціологічних опитуваннях у США, які показують, що понад 90% американців вважають Путіна загрозою, негативним персонажем і точно не вважають його другом. Те, що говорив Трамп, – він висловлював власну позицію і чітко її дотримується протягом багатьох років. І тому відбілювати вислови Трампа, що зараз намагається зробити його оточення, – це щонайменше дуже потішно– зауважив експерт.

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За словами політолога, спроби команди американського лідера згладити кути та виправдати подібні репліки "особливим стилем переговорів" чи тонкою дипломатією виглядають абсолютно безпорадно. Американці чітко усвідомлюють загрозу, яку становить Кремль, тому демонстративне ігнорування цієї реальності з боку Трампа лише поглиблює розрив між Білим домом та власними виборцями, ставлячи під удар інституційну довіру до влади.

Від дипломатії до "чесної відданої любові"

Раніше спроби порозумітися з Кремлем намагалися подавати як прагматичний дипломатичний розрахунок заради переговорів, проте сьогодні світова спільнота сприймає це зовсім інакше.

Слова про те, що Путін мій друг, уже асоціюються з якимось божевіллям, а не з тактичною чи стратегічною дипломатичною роботою Трампа, як це робилося раніше. Зараз це виглядає як чесна віддана любов Трампа до Путіна, і ніхто з близьких уже не може це обґрунтувати– додав гість ефіру.

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Городницький також звернув увагу на те, що Росія офіційно визначена стратегічним ворогом у військовій доктрині США. Публічні дружні жести американського лідера у бік воєнного злочинця викликають нерозуміння серед союзників і призводять до падіння рейтингів як самого очільника Білого дому, так і Республіканської партії, через що від руху MAGA вже відсторонюються навіть колишні соратники, зокрема Ілон Маск.

Що передувало інциденту

Хвиля критики на адресу очільника Білого дому здійнялася після його публікацій за підсумками саміту в китайському Шеньчжені. Тоді Дональд Трамп виклав серію спільних фотографій із російським диктатором, супроводивши одну з них скандальним підписом "Мій друг", а самі переговори порівняв із Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери антигітлерівської коаліції визначали контури повоєнного світу.

На інцидент жорстко відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що подібні репліки створюють у диктатора відчуття безкарності, адже для України та цивілізованого світу глава Кремля залишається ворогом і вбивцею.