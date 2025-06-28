Ту силу, которую Соединенные Штаты могут применять в отношении Ирана, они не могут использовать против России. Это связано не только с администрацией нового президента США, но и в целом с внешней политикой Соединенных Штатов на протяжении последних десятилетий.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала высказал предположение, что президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом мог договориться о возвращении к переговорному процессу после завершения летней наступательной кампании. По словам политолога, именно такая версия добавляет логики всем последним заявлениям и действиям обоих политиков.

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Почему "мир через силу" не действует в отношении России

"То есть оба тянут время, и это выглядит как согласованная позиция. Они тянут время, которое Трамп, вероятно, пообещал Путину", – сказал Петр Олещук.

Олещук отметил, что Дональд Трамп не придерживается концепции "мир через силу" в случае с Россией, хотя именно такую политику США применяли к Ирану.

Американская администрация, хоть и не декларировала смену режима в Иране как официальную цель, фактически сдерживала развитие его ядерной программы. И если бы иранский режим был устранен, Соединенные Штаты, вероятно, только поддержали бы это. Такая стратегия полностью отвечала интересам как администрации Дональда Трампа, так и американской дипломатии в целом.

"Мы склонны противопоставлять администрации Трампа и Байдена. Но я не могу сказать, что политика Трампа в отношении России радикально отличается от политики Джо Байдена, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона или Джорджа Буша-старшего. Все они исходили из того, что Россия – это фундаментальная составляющая порядка в Евразии, которую необходимо поддерживать и не допустить ее распада", – отметил Петр Олещук.

Почему США раньше поддерживали Россию

По словам Петра Олещука, в критические моменты 1990-х годов Соединенные Штаты фактически поддерживали Россию материально и политически. Американская помощь была направлена на содержание федерального центра, предотвращение распада страны, а также на сохранение геополитического статус-кво.

В то же время Вашингтон закрывал глаза на военные преступления во время Первой и Второй чеченских войн, называл террористами противников российского режима и игнорировал стремление отдельных народов к самоопределению.

Петр Олещук отметил, что США не стремятся применять силу в отношениях с Россией не из-за страха перед ее ядерным оружием, а из-за прагматизма. В Вашингтоне убеждены, что лучше договориться с Москвой, чем допустить ее распад. Эту логику Соединенные Штаты демонстрировали последовательно на протяжении десятилетий.

Еще в 1991 году тогдашний президент Джордж Буш-старший публично призвал Украину остаться в составе Советского Союза. Такая политика сохранялась и в дальнейшем.

"Тогда, например, не ставился вопрос: "Хорошо, мы вас удержим, чтобы вы не распались и не умерли с голоду, но передайте свой ядерный арсенал под контроль международного сообщества". Нет – ядерное оружие забрали у Украины, а России разрешили оставить. Мол, она – сверхдержава, пусть играется, пусть шантажирует весь мир. Давили на Украину, чтобы отдала оружие, но не давили на Россию, хотя как раз тогда это было легко – в стране голод, хаос, сепаратизм", – отметил политолог.

Начало системной политики со стороны Белого дома

Он добавил, что в 1990-х США сознательно сделали ставку на клептократический режим Бориса Ельцина, называя его "демократическим", несмотря на агрессивные действия в отношении внутренней оппозиции и соседей.

Парламент в России расстреливался, сепаратизм поддерживался, в частности в Приднестровье, а первые признаки агрессии против Грузии появились еще во времена Ельцина – "великого демократа" и друга американских президентов.

В итоге Петр Олещук подчеркнул, что сейчас речь не только о позиции администрации Дональда Трампа или его личных симпатиях. Речь идет о системной, устоявшейся линии американской внешней политики, которая десятилетиями ставит стабильность России выше интересов ее соседей.

