"Трамп на это не пойдет": что никогда не сделает президент США в отношении Путина

Новоизбранный президент США хочет постоянно доминировать и пытается доказывать свое глобальное лидерство. Поэтому Дональд Трамп вряд ли согласится на условия Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, почему Трамп не пойдет на уступки Кремлю.

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Какой будет политика Трампа в отношении Путина

Дональд Трамп делает все для усиления Соединенных Штатов и внутренней политики, поэтому он не пойдет на то, что нанесет репутационные потери его стране. Ведь психотип нового президента США построен иначе, чем, например, у ряда европейских лидеров.

Это просто разное мировоззрение. Трамп хочет быть более эффективным менеджером с точки зрения регулирования внутренних проблем и глобального доминирования,

– сказал Подоляк.

В то же время российский диктатор Владимир Путин доказывает будто равных ему нет и он готов безосновательно давить на всех, чтобы получить то, чего он хочет. Несмотря на то, достойна ли Россия иметь это, или нет. Например, сидеть в G8, считаться большой глобальной страной.

Путин хочет доказать всем, что Россия – это якобы сверхдержава, к которой должны относиться с огромным уважением и идти на встречу в любых вопросах, даже если эти вопросы противоречат международному праву,

– отметил советник председателя ОПУ.

Однако есть такой, как Трамп, который говорит, мол, есть правила, ты или их придерживаешься, или мы будем тебя наказывать за их нарушение. Это очевидно, потому что не может быть на пол, или на четверть доминирования. Нельзя ничего отдавать Путину, или показывать слабость, ведь другие авторитарные страны внимательно наблюдают за тем, что происходит в так называемом нейтральном поясе.

Все ожидают, позволят ли Путину быть безнаказанным, или позволят ему обнулять то, что создали западные цивилизации,

– добавил Подоляк.

К примеру, присутствие Северной Кореи на театре боевых действий в Европе – это уже совсем другая реальность, которую конструирует Путин. Возможно, в Европе не все это осознают, потому что они далеко от фронта.

Впрочем, если не будет ответной реакции на КНДР, то Россия дожмет, чтобы в войне против Украины присутствовали войска, например, Сирии. И тогда концепция доминирования через насилие будет формироваться вокруг Путина. В таком случае США могут потерять экономическое, технологическое, финансовое, моральное, дипломатическое доминирование в мире.