Трамп готов сначала оказывать внешнюю часть своим оппонентам, чтобы достичь результата, которого он на самом деле хочет. Такое мнение 24 Каналу озвучила политолог-американист Александра Филиппенко.

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"Трамп смеется над Путиным"

Александра Филиппенко отметила, что уже не впервые Трамп делает своим оппонентам какие-то приятные внешние действия. В частности, так было с лидером Китая Си Цзиньпином и Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Лидер Штатов понимает, что для Путина важна внешняя картинка. В частности, диалог, похвала, якобы хорошие отношения. Внутри ситуация может кардинально отличаться.

Трамп, как бизнесмен, готов предоставить внешнюю часть для того, чтобы достичь результата, которого он на самом деле хочет. Такие репосты Трампа являются очень эмоциональными. Это человек, который любит посмеяться над кем-то. Он очень явно это делает относительно всех своих оппонентов,

– считает политолог-американистка.

По ее словам, стоит опираться на позиции важных людей в администрации Трампа, которые что-то решают во внешней политике. Есть множество материалов в западных СМИ, что значительная часть окружения президента США выступают за ужесточение санкций против России.

Напомним, в своем посте в социальной сети Truth Social Дональд Трамп разместил фотографию Путина и ссылку на публикацию CNBC, где цитируются слова российского диктатора из интервью пропагандистским СМИ. Так называемый глава Кремля заявил, что "Трамп быстро наведет порядок", он убежден, что Европа быстро "окажется у ног хозяина" после того, как президент США ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая. Американский лидер это высказывание никак не прокомментировал.