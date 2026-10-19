Агент Кремля или выгодный партнер Путина: что на самом деле связывает Трампа с Россией

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала ведущий Алексей Бурлаков рассматривает вероятность того, что Дональд Трамп работает на российские спецслужбы. Наиболее вероятный сценарий – Трамп является невольным активом Кремля с вероятностью 45%. В целом вероятность того, что Россия влияет на решения политика в большей степени, чем его собственные взгляды, достигает 70%.

Решения Дональда Трампа в отношении России часто меняются в зависимости от обстоятельств: Вашингтон то вводит санкции против российских нефтяных гигантов, то демонстрирует готовность к переговорам с Кремлем. В то же время остается вопрос: действительно ли у Москвы есть рычаги влияния на американского президента, или она просто умело использует его стремление к выгодным сделкам.

В эксклюзивном разборе для 24 Канала аналитик Алексей Бурлаков объяснил, какие сценарии могут стоять за поведением Трампа, почему версия о прямой вербовке не имеет доказательных подтверждений и как деньги, бизнес-интересы и политические амбиции могут влиять на решения Белого дома. Также он назвал сигналы, по которым можно будет понять, как далеко Трамп готов зайти в сближении с Россией.

Отмена санкций как индикатор влияния

Шестнадцатого октября Дональд Трамп отменил все санкции и пошлины из закона, который сам подписал восемнадцатого сентября того же года. Этот закон, названный в честь сенатора Линдси Грэма, предусматривал пятисотпроцентные пошлины на российские товары и стопроцентные – на покупателей российской нефти.

Решение продержалось всего двадцать восемь дней. Показательно, что политик наказывает Москву только после личного унижения, как это было со срывом встречи в Будапеште, когда он ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Но стоило Путину позвонить, как эти ограничения быстро отменили.

В то же время в отношении Киева действуют без всяких сентиментов – после объявления энергетического перемирия и удара по Харьковской ТЭЦ Трамп отказался прямо обвинять Россию.

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Пять сценариев сотрудничества: от агента до самостоятельного игрока

Оценивая связи с Кремлем, следует понимать, что статус агента – это скрытое состояние, которое невозможно проверить напрямую. Однако можно рассчитать вероятности.

Существует пять основных вариантов взаимодействия Трампа с Москвой.

Первый – это сознательно завербованный агент, получающий задания (вероятность около 2%).

Второй – политик, находящийся на крючке из-за компромата (3%).

Третий – купленный или "одолженный" деятель, на которого действуют прошлые или нынешние деньги и обещанные сделки (20 %).

Четвертый – невольный актив, когда Кремль играет на его взглядах, тщеславии и любви к сделкам (45 %).

Пятый – абсолютно самостоятельный политик, чьи действия объясняются исключительно его собственными взглядами (30%).

Почему официальные расследования не нашли "крота"

С 1949 года в странах НАТО не было ни одного доказанного случая, чтобы глава правительства был завербованным агентом вражеской разведки. Официальные американские инстанции также не смогли этого доказать в отношении Трампа.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в 2019 году подтвердил масштабное вмешательство России в выборы, но не установил прямого сговора предвыборного штаба с российским правительством. Единственный официально доказанный канал связи обнаружил Сенат: руководитель предвыборного штаба Пол Манафорт передавал внутренние данные опросов офицеру российской разведки Килимнику.

Однако это касалось Манафорта, которого Трамп впоследствии помиловал, а не самого президента. Финансы политика на предмет российских денег тщательно не проверялись, а контрразведывательное дело ФБР было закрыто без публичных выводов об агентуре.

Слухи о вербовке Трампа еще в 1987 году во время поездки в Москву по линии КГБ остаются на уровне рассказов бывших офицеров без какого-либо документального подтверждения.

Деньги и иммунитет к компромату

Финансовый след остается самой туманной зоной. Известно, что десятки владельцев российских паспортов покупали недвижимость в башнях Трампа на сумму почти сто миллионов долларов.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у него особняк во Флориде за 95 миллионов долларов, что на 30 миллионов превышало рыночную оценку.

Сегодня ведутся переговоры о продаже зарубежных активов "Лукойла", а посланник Путина Дмитриев предлагает совместные проекты на триллионы долларов. Однако ни одного документа о прямых выплатах от российского государства нет. Что касается компромата, то этот рычаг не работает.

У Трампа доказанный иммунитет к скандалам: 34 уголовных обвинения или многомиллионные штрафы не стоили ему власти. Даже файлы Эпштейна пока свидетельствуют лишь о том, что россияне искали подходы к политику, а не получали материалы для шантажа. Компромат, который не вредит рейтингу, перестает быть рычагом влияния.

Кстати, Дональд Трамп на протяжении многих лет общался с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, и фигурирует в обнародованных материалах дела. Документы содержат фотографии мужчин вместе, а также данные о полетах Трампа на частном самолете Эпштейна в 1990-х годах. В то же время само упоминание в документах не свидетельствует о причастности к преступлениям. Трамп отрицает, что знал о преступной деятельности Эпштейна, и заявляет, что прекратил с ним общение в начале 2000-х годов.

Невольный актив: как Кремль манипулирует решениями

Анализ поведения показывает, что Трамп не действует как классический агент. Завербованный шпион не вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-куратора, не предоставляет разведданные для ударов по ее энергетике и не бомбит ее союзников (как это было с Ираном или Венесуэлой).

С другой стороны, Москва не дает ему того, что нужно для политических очков. За несколько недель до выборов Кремль не пошел ни на какое перемирие, хотя это очень помогло бы кампании.

Так ведет себя не куратор с агентом, а торговец с покупателем.

Самый опасный вывод заключается в том, что Москве просто не нужен агент. За десять лет Кремль научился подсовывать Трампу выгодные поводы для решений: цены на дизельное топливо перед выборами, бизнес-сделки, лесть. Когда открывается такое окно возможностей, он уступает в восьми случаях из десяти.

Суммарная вероятность того, что Россия влияет на его решения в большей степени, чем его собственные убеждения, составляет 70%.

Маркеры будущего: за чем следить

Чтобы понять, куда движется ситуация, стоит обратить внимание на несколько индикаторов.

Во-первых, судьба сделки с "Лукойлом": если ее одобрят при участии окружения Трампа, вероятность его финансовой зависимости возрастет с 20% до 30%.

Во-вторых, возможные расследования Конгресса в отношении деловых связей его окружения с Россией. В-третьих, дальнейшая судьба закона Грэма и рассекречивание новых страниц из досье Эпштейна.

И главное – пересечет ли политик "красные линии": снимет ли окончательно санкции с российских энергокомпаний, попытается ли вывести США из НАТО (вероятность чего оценивается в 5%) и признает ли Крым российским (7%). Пока что он действует как человек, руководствующийся собственными интересами, но чьими слабостями филигранно пользуется чужая спецслужба.