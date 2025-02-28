Почему Турции выгодно разместить свои войска в Украине и как на это может отреагировать Владимир Путин, объяснил 24 Каналу эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Почему Турция хочет разместить свои войска в Украине

Реджеп Эрдоган заинтересован в завершении войны и размещении турецких войск на территории Украины, поскольку из-за боевых действий приостановилась торговля в Черном море, что наносит Турции существенные убытки.

Я верю, что Анкара сможет сыграть важную роль для завершения войны России против Украины,

– отметил эксперт по украинско-арабским отношениям.

Турция имеет значительное количество войск, поэтому может себе позволить строить военные базы за пределами своей страны. Анкара не может уменьшить численность своей армии, но держать ее в состоянии боевой готовности тоже не совсем выгодно. Поэтому Турция уже имеет свои военные базы в Ливии, Сирии, а также планирует в Сомали и Катаре.

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"Если на территории Европы появится турецкая военная база, то это будет большая почетная миссия для Турции. Также это будет "козырь" в руках Реджепа Эрдогана против Путина. Ведь после того, как турецкие войска закрепились в Азербайджане, российский диктатор стал еще слабее", – сказал эксперт по украинско-арабским отношениям.

По его слова, Путина разозлит размещение натовских войск на территории Украины, но Россия не сможет возразить Турции.

Самое главное – в Украине живут крымские татары, которые имеют тюркское происхождение. Это большой плюс для Украины и одновременно ночной кошмар для Москвы. Ведь родина крымских татар – оккупированный страной-агрессором Крымский полуостров. Все это работает в пользу Украины,

– отметил эксперт по украинско-арабским отношениям.

По его словам, появление любых войск на территории Украины – самый большой страх российского диктатора. Особенно, если их главнокомандующий – человек, который не боится Путина и его ультиматумов.

Кроме этого, Турция планирует сыграть существенную роль в восстановлении нашей страны. Поэтому для того, чтобы турецкий бизнес функционировал в Украине, Анкаре надо разместить здесь свои войска. К слову, Украина представила Турции список восстановительных проектов, реализация которых запланирована на 2025 год.