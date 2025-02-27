Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об отправке миротворцев Турции в Украину

По информации источников издания, Турция рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение.

Обратите внимание! У Турции вторая по величине армия в НАТО после США.

Собеседники, пожелавших остаться анонимными из-за частного характера переговоров рассказали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре.

В то же время, по словам источников, Турция не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если ее не привлекут ко всем консультациям и подготовке ее формирования.

Напомним, что сегодня, 27 февраля, в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, продолжавшихся более 6 часов. На них должны были обсудить вопросы работы дипломатических представительств.