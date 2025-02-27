Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про відправку миротворців Туреччини в Україну

За інформацією джерел видання, Туреччина розглядає можливість участі в миротворчій місії в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Зверніть увагу! Туреччина має другу за величиною армію в НАТО після США.

Співрозмовники, які побажали залишитися анонімними через приватний характер переговорів розповіли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку лютого обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі.

Водночас за словами джерел, Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо її не залучать до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, у Стамбулі пройшли переговори між представниками Росії та США, які тривали понад 6 годин. На них мали обговорити питання роботи дипломатичних представництв.