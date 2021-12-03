Почему "тысячу Зеленского" не дадут наличными: объяснение Офиса Президента

Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые дважды привились от COVID-19. Однако их точно не будут выплачивать "живыми" деньгами, потому что существует риск выведения их из экономики и роста инфляции.

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии порталу "Дом". В то же время он напомнил, деньги будут поступать и тратиться через систему "Дия".

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Вот оппозиция говорит – дайте живыми деньгами. Но живые деньги имеют обратную сторону медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт,

– сказал он.

Чиновник подчеркнул, что, выдавая "живые" деньги, невозможно проконтролировать, на что они пойдут.

"Тысячу будут предоставлять через систему "Дия", а сферы, на которые можно ее потратить, будут ограничены, потому что одна из целей программы – поддержать тех, кто больше всего страдает", – добавил Олег Устенко.

"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия".

По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Программа стартует 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.

Советник президента отметил, что серьезней всего всегда страдает сектор услуг.