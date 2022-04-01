Почему у Шойгу "разболелось сердце" за Украину

Шойгу как министр, ответственный за оборону, обещал Путину блицкриг в Украине, что сделка будет максимально быстрой, что Киев будет взят за 3 суток. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

"Победный" фальстарт

Это видно было и из того тылового обеспечения, которое есть у российской армии, те же награды и парадные костюмы, с которыми шли русские солдаты, которых поймали под Киевом, и много-много других факторов, которые свидетельствовали о том, что российскому президенту обещали молниеносную победу.

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Этого не случилось благодаря героизму украинского народа и мощной помощи от Запада. Соответственно, Путин поставил задачу исправить ситуацию. Сделать это быстро и эффективно в нынешних условиях – абсолютно нереально, потому что уже произошел переломный момент в новой горячей фазе войны.

Поэтому Шойгу теперь вынужден искать ответы на вопрос, каким образом сохранить лицо российской армии, как получить хоть какой-то результат, что его можно будет продать российскому обществу. Но то, что нынешнему министру больше не представится возможности быть на посту, – это очевидно.

Шакалы Путина отбились от стаи

В России существует определенная традиция: когда тот или иной топ-чиновник провинился, то, обычно, его еще некоторое время держат на месте, а потом, где-то по пол года – год, снимают с должности без лишнего шума. При этом могут перевести на другое направление деятельности или вообще отправить на пенсию.

Очевидно и у Шойгу, и у Лаврова были моменты, когда они уже просились в отставку. И по каким-то причинам эта отставка не была принята президентом России. Поэтому мы имеем сейчас то, что имеем.

Однако у Шойгу, думаю, была своя игра. Он участвовал в определенной борьбе между несколькими игроками. С одной стороны – это спецслужбисты. Из их лагеря вышел и сам Владимир Путин в свое время. С другой стороны – это военные, от имени которых выступал глава российского оборонного ведомства. Третьим коллективным игроком являются представители крупного бизнеса, то есть олигархи.

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Все они, я думаю, задумывались над тем, что будет дальше. Как сохранить власть, когда Путин отойдет в прошлое. И, по-моему, в прошлом году, когда глава Минобороны возглавил список "Единой России" на выборах в Думу, было понятно, что как раз военная тематика начинает брать верх.

Отталкиваясь от этого факта, можно сделать вывод, что военная элита сознательно дезинформировала Путина относительно ситуации в Украине, чтобы загнать его в ловушку и остаться самим при власти, когда он отойдет от дел.

Не "Новичком" единым

Возвращаясь к ситуации с исчезновением Шойгу из публичного пространства, отмечу, что сведения об ухудшении состояния здоровья имеют место быть. Над ухудшением самочувствия министра, скорее всего, поработали спецслужбы.

В частности, речь может идти о применении различного рода ядовитых растворов, которые вызывают, в том числе и проблемы с сердцем. Возможно, против министра использовали гельземий, которым был отравлен бизнесмен Александр Перепеличный. Вещество, выделенное из этого растения, вызывает в соответствующих дозах инфаркт.

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