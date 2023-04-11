Почему Украина выгодна союзникам как член НАТО и ЕС: ответ МИД

Стремление Украины к ЕС и НАТО чаще рассматривают с точки зрения того, что это дает Киеву. Однако следует отметить и преимущества для союзников.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Что это даст партнерам

Он отметил, что Украина должна присоединиться к НАТО буквально на следующий день после того, как закончится нынешняя война, а переговоры о членстве в ЕС должны были начаться уже в этом году, и Украина делает для этого свое "домашнее задание".

Мельник считает, что Германия может и должна играть в обоих процессах ведущую, а возможно и решающую роль.

По его словам, вступление Украины в ЕС и НАТО – в интересах Германии и других союзников, хотя более принято смотреть на это с точки зрения того, что это дает Украине.

Украина может усилить ЕС человеческим и экономическим потенциалом

Всегда были упреки, что Украина хочет присоединиться только для того, чтобы быть под "зонтиком защиты" НАТО… Сейчас мы уже продемонстрировали, что украинская армия может внести огромный вклад в защиту союзников в НАТО. Если мы будем в Альянсе – на нас можно рассчитывать. Украинская армия сейчас – одна из сильнейших в Европе,

– заявил заместитель главы МИД.

Что касается преимуществ для партнеров от вступления Украины в ЕС, Мельник отметил, что Украина по площади – самая большая страна Европы и может усилить ЕС со своим человеческим и экономическим потенциалом.

"В Украине активная демократия и гражданское общество. С экономической точки зрения, с ее ресурсами и человеческим потенциалом, Украина будет оставаться важным фактором для ЕС, в том числе немецкой экономики. К сожалению, мы еще не смогли донести до немецкого народа, что наше членство только усилит Европейский Союз и гарантирует его процветание в будущем", – добавил Мельник.