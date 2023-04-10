Прокремлевские СМИ сообщили, что российская армия начала отрабатывать "защиту северо-западных границ". Соответствующее заявление сделал командующий войсками ПВО и ПРО Андрей Демин, пишет 24 Канал.

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В России упомянули и о предстоящем вступлении Швеции в НАТО

"Российская ПВО отрабатывает защиту северо-западной границы страны в связи с вступлением в НАТО Финляндии и заявкой на это Швеции", – заявил заместитель главнокомандующего ВКС Демин.

Пропагандисты напомнили, что в Кремле не раз говорили, что Россия будет вынуждена принять меры в ответ на расширение Североатлантического союза. Там также заявляли, что присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на ее отношениях с Россией.

Финляндия присоединилась к НАТО: что известно

Весной 2022 года на фоне вторжения России в Украину в Швеции и Финляндии решили отказаться от политики военного нейтралитета. Обе страны подали заявки на вступление в НАТО.

4 апреля 2023 года Финляндия стала 31 членом Альянса, тем самым увеличив границу России и НАТО более чем на 1200 километров. Процесс вступления Швеции в Альянс несколько затягивается из-за разногласий с Турцией.

На международной арене вступление Финляндии в НАТО называют поражением Владимира Путина. Кремлевский диктатор так боялся расширения Альянса, что якобы для сдерживания начал войну против Украины.

Но своими действиями диктатор запустил обратный процесс: в НАТО стали присоединяться соседи России, чтобы быть в безопасности от потенциальных угроз, которые создает режим в Кремле.

Соответствующий тезис подтвердили в США. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что присоединение Финляндии к НАТО стало следствием агрессивного поведения Путина. Похожего мнения придерживается и глава Минобороны Украины Алексей Резников.