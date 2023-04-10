Прокремлівські ЗМІ повідомила, що російська армія почала відпрацьовувати "захист північно-західних кордонів". Відповідну заяву зробив командувач військами ППО та ПРО Андрєй Дьомін, пише 24 Канал.

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У Росії згадали і про майбутній вступ Швеції до НАТО

"Російська ППО відпрацьовує захист північно-західного кордону країни у зв'язку зі вступом до НАТО Фінляндії і заявкою на це Швеції", – заявив заступник головнокомандувача ПКС Дьомін.

Пропагандисти нагадали, що в Кремлі неодноразово говорили, що Росія буде змушена вжити заходів у відповідь на розширення Альянсу. Там також заявляли, що приєднання Фінляндії до НАТО негативно позначиться на її відносинах із Росією.

Фінляндія приєдналася до НАТО: що відомо

Навесні 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну у Швеції та Фінляндії вирішили відмовитися від політики військового нейтралітету. Обидві країни подали заявки на вступ до НАТО.

4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31 членом Альянсу, тим самим збільшивши кордон Росії та НАТО на понад 1200 кілометрів. Процес вступу Швеції до Альянсу дещо затягується через розбіжності з Туреччиною.

На міжнародній арені вступ Фінляндії до НАТО називають поразкою Владіміра Путіна. Кремлівський диктатор настільки боявся розширення Альянсу, що нібито для стримування розпочав війну проти України.

Та своїми діями диктатор запустив зворотний процес: до НАТО почали приєднуватися сусіди Росії, щоб бути в безпеці від потенційних загроз, які створює режим у Кремлі.

Відповідну тезу підтвердили у США. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що приєднання Фінляндії до НАТО стало наслідком агресивної поведінки Путіна. Схожої думки дотримується і глава Міноборони України Олексій Резніков.