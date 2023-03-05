Такие проекты требуют тишины и денег: Чмут рассказал, какие аналоги ATACMS создает Украина

В настоящее время единственное оружие большой дальности, которое производит Украина и которое условно можно назвать соответствием ATACMS – это беспилотники, в том числе дроны-камикадзе. Однако производить их достаточно дорого.

Украина создает свои дроны, долетающие до Подмосковья. Однако на канале "Милитарный" военный аналитик и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что такие проекты требуют тишины и денег, пишет 24 Канал.

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Сейчас дроны выполняют работу ATACMS

Тарас Чмут подчеркнул, что Украине нужны ATACMS, но когда нам их дадут, это, очевидно, не будет десятки тысяч ракет. При этом есть десятки тысяч целей, которые следует уничтожать. Поэтому в уничтожении таких целей могут помочь (и уже помогают) дроны.

Сейчас в Украине около десятка проектов по производству украинских БпЛА. Однако они требуют финансирования.

Это чувствительная тема, мы работаем над этим. Но такие проекты требуют тишины и денег, и это все недешево. И "Шахиды" это не дешево. Но мы создали, создаем и создадим свои аналоги достаточного качества и серийности, при условиях наличия финансирования,

– сказал Чмут.

Он отметил, что хоть дроны обычно сбиваются, Россия – большая страна и всю ее не покроешь ПВО. Поэтому есть очень много вариантов, как с этим "играть". Главное – выбрать правильную стратегию.

Наши беспилотники неплохие. Есть куда двигаться и эволюционировать и это происходит,

– добавил он.

Чмут добавил, что хоть производство дронов дешевле, чем покупка ракет ATACMS, последние все же труднее сбить и там более тяжелая масса БЖД. Однако и то, и другое нужно на поле боя. Теоретически можно сбить все, так что важно знать, как это правильно использовать.

Потребность в боеприпасах безгранична

Тарас Чмут также подчеркнул, что потребность в боеприпасах для Украины безгранична. Ведь чем больше враждебных целей мы уничтожаем, тем больше мы нуждаемся.

Это не так быстро, взять и начать производить боеприпасы. Все почему думают, что это делается очень быстро: взял и сделал ракету, взял и сделал беспилотник, взял и создал самолет. Это все не так просто, как кажется,

– добавил он.

Он напомнил, что в ноябре в Украине запустили производство боеприпасов 152 калибра. К сожалению, боеприпасы 155 калибра, которые сейчас используются в современном вооружении, мы не производим. Нам снабжают их партнеры.

Для того чтобы обеспечить и свои потребности, и потребности Украины, многие страны мира усилили мощности производства. При этом у России также есть дефицит боеприпасов – поэтому Кремль и усугубил производство своих боеприпасов, и тоже пытается покупать его в других странах.