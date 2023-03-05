Україна створює своїх дрони, які долітають до Підмосков'я. Проте на каналі "Мілітарний" військовий аналітик та керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зауважив, що такі проєкти вимагають тиші та грошей. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Б'є далі за HIMARS: все, що відомо про українську РСЗВ "Вільха-М"

Зараз дрони виконують роботу ATACMS

Тарас Чмут наголосив, що Україні потрібні ATACMS, але коли нам їх дадуть, це очевидно не буде десятки тисяч ракет. При цьому є десятки тисяч цілей, які потрібно знищувати. Саме тому у знищенні таких цілей можуть допомогти (і вже допомагають) дрони.

Наразі в Україні з десяток проєктів з виробництва українських БпЛА. Проте вони вимагають фінансування.

Це чутлива тема, ми працюємо над цим. Але такі проєкти вимагають тиші та грошей і це все недешево. І "Шахіди" це не дешево. Але ми створили, створюємо, і створимо свої відповідники достатньої якості й серійності, при умовах наявності фінансування,

– сказав Чмут.

Він зауважив, що хоч дрони зазвичай збивається, Росія – велика країна і всю її не покриєш ППО. Тому є дуже багато варіантів, як з цим "гратися". Головне – обрати правильну стратегію.

Наші безпілотники непогані. Є куди рухатись та еволюціонувати і це відбувається,

– додав він.

Чмут додав, що хоч виробництво дронів дешевше, ніж купівля ракет ATACMS, останні все ж важче збити й там важча маса БЧ. Проте і те, і те потрібне на полі бою. Теоретично можна збити все, тож важливо знати, як це правильно використати.

Потреба в боєприпасах безмежна

Тарас Чмут також наголосив, що потреба в боєприпасах для України безмежна. Адже чим більше ворожих цілей ми знищуємо, тим більше ми потребуємо.

Це не так швидко, взяти й почати робити боєприпаси. Всі чомусь думають, що це робиться дуже швидко: взяв і зробив ракету, взяв і зробив безпілотник, взяв і створив літак. Це все не так просто, як здається,

– додав він.

Він нагадав, що в листопаді в Україні запустили виробництво боєприпасів 152 калібру. На жаль, боєприпаси 155 калібру, які наразі використовуються в сучасному озброєнні, ми не виготовляємо. Нам постачають їх партнери.

Для того, щоб забезпечити і свої потреби, і потреби України, багато країн світу посилили потужності виробництва. При цьому у Росії також є дефіцит боєприпасів – тому Кремль і посилив виробництво своїх боєприпасів, і теж намагається купувати його в інших країнах.