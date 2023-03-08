Почему Украина и наши воины не могут мстить врагу убийствами пленных

21 сентября 2022 года меня освободили из плена. Смотря на своих побратимов, на их состояние после Еленовки и донецкого СИЗО, я был в шоке. Затем узнал о теракте в Еленовке. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

ВСУ нужно больше российских пленных

После этого я зашел на старый профиль в телеграме, где неизвестный номер скинул видео казни украинского военнослужащего, которого связали, отрезали ему гениталии и оставили умирать. Чувство мерзости и непонимания, чувство тревоги. Конечно, такое происходит в основном на нуле. Но тревога в первую очередь за пленных побратимов.

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Таких случаев множество, меньшую часть из них снимают на видео, еще меньше выкладывают в интернет, но они есть и будут. Война – это грязь и пик человеческого презрения.

Можем ли мы себе позволить такое поведение? Я считаю – нет. Пока мы не выиграли эту войну, пока тысячи наших воинов находятся в плену, мы обязаны помнить о них и делать все, чтобы вернуть их на родную землю.

Для этого нам нужно брать больше пленных. Следует ли их содержать в человеческих условиях? Я считаю, что да. Можно сравнить, что только сейчас к нашим пленникам стало более лояльное отношение. Последние обмены показали, что их хотя бы начали кормить. Иногда им стали давать лекарства, их стали меньше подвергать пыткам.

Усугубят ли эту ситуацию убийства пленных на передке нашими военными? Да.

Карма может найти оккупантов

Что делать, как реагировать? Мое мнение субъективно, но я считаю, что в Украине должно быть создано спецподразделение, которое будет находить и наказывать военных преступников после войны. Никто не должен уйти от наказания.

Каждый из них должен понять: если он пойдет на военное преступление, то его найдут и накажут в любом случае, в любом уголке планеты. Не кто-то будет нести наказание за него, а именно он.

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Им полностью плевать на своих побратимов. Им все равно что за такое видео где-то будет убит такой же российский пленный. Но мы – не они. У нас могут быть недоразумения, мы можем быть злы друг на друга, но перед общим врагом мы едины.

Когда-то на допросах сотрудники ФСБ склоняли меня к сотрудничеству и говорили, что у меня все будет хорошо, если я сдам тероборону Мариуполя и скажу, что они расстреливали гражданских, потому что они обязательно меня сдадут.

Я четко ответил, что у меня может быть личное мнение относительно тех или иных подразделений, однако это наше внутреннее дело, которое не касается России. Я сказал, что от меня они никаких показаний по другим подразделениям не получат.

Поэтому, думаю, в первую очередь нам нужно думать об общем, о скорой победе, об освобождении территорий и пленных. А потом найти всех, кто убивал, насиловал, пытал украинцев, и осуществить правосудие по законам военного времени.