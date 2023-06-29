Почему украинцам нельзя навязывать свои мечты другим народам

У нас есть немало людей, которые мечтают, чтобы Украина стала чем-то больше Украины. Это те люди, которым кажется, что Украина слишком мала для их мечтаний.

Украина – не слишком маленькая

Таких людей всегда было много. В старину они ехали в Санкт-Петербург, а позже – в Москву: менеджеры, военные и философы – на службу империи, писатели и певцы – за большей аудиторией. Потому что Украина слишком мала для их мечтаний. В результате такие украинцы становились крупнейшими адептами империи, по сути, в конце концов внося свой вклад в угнетение своих бывших земляков.

Интересно Есть рецепт, как наконец-то решить проблему с Закарпатьем и Венгрией

Есть такие люди и сейчас, но быть адептом империи сейчас не модно. Поэтому они мечтают о чем-то большем, чем Украина, потому что она слишком мала для их мечтаний.

Но здесь есть два "но".

Во-первых, Украина не слишком мала. Это большая страна. Вызов сделать ее состоятельной, справедливой и счастливой страной – достаточно большой вызов. Не факт, что мы с ним справимся. Здесь найдется работа для всех.

Тем более, что мир стоит на перепутье фазового перехода и нуждается в новых смыслах. Однако не таких, чтобы вместе осчастливить весь мир. Он нуждается в истории успеха и прорыва, когда какая-то нация осчастливила сама себя и тем самым проложила путь другим (об этом свидетельствует опыт предыдущих фазовых переходов).

Гипотеза о завершении эпохи политических наций и национальных государств не выдержала проверки реальностью – эта эпоха в разгаре. Мы сражаемся за наше право быть ее частью против тех, кто это право отрицает – а потому отрицает и наше право на существование.

Сначала порядок надо навести в собственном доме

Во-вторых, поиск чего-то большего, чем Украина, для воплощения своих мечтаний – это, по сути, тот же империализм. Ибо эти другие, живущие в большем пространстве, имеют свои мечты. Рассказывать им, как они должны жить и о чем мечтать, – это признавать свое превосходство по отношению к ним, ибо что эти (ничтожные) люди могут знать о настоящем строе и настоящих мечтах?

Читайте также На Востоке россияне активизировались, но сами себя загнали в угол

Мы это уже видели, только с другой стороны – с позиции тех, кому "старший брат" рассказывал о правильном порядке и правильных мечтах. Круг замкнулся – вампир перед смертью нас укусил и превратил в вампира. Не нужно дарить вампирам посмертных побед.

Итак, сначала наведем порядок в собственном доме, вместо мечтаний о том, как наведем порядок на планете. Ибо лучший способ услужить планете – дать ей действенный пример наведения порядка в собственном доме. Это вдохновляет и вооружает практическими подходами жителей соседних домов, близких и дальних. Мечтать о счастье всего человечества (вместо наведения порядка вокруг себя) – это либо не вставать с мечтательного дивана, либо железной рукой загонять человечество в счастье, потому что оно не видит своего светлого пути. Это уже было.