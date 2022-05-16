Почему Украине не нужна капитуляция Москвы

"Капитуляции Москвы в Украине не будет!" Мы все очень огорчены! Помню, как разная российская и пророссийская сволочь на третий день войны стучала мне во все мессенджеры, рассказывая, что меня ждет и как они уже входят в Киев, Харьков и так далее.

Сквозь тернии к Победе

Какой, однако, прогресс! От "три дня до Киева, за неделю до Варшавы" – до истерических криков "капитуляции не будет!" Ну не будет, так не будет! Не очень-то и надо.

Советуем Под боком у России появится внутреннее море НАТО

В принципе, то, что капитулировать и залезать в нору, зализывать раны россияне не собираются, новость не хорошая, но и не плохая. Это означает, что ВСУ будет медленно и планомерно перемалывать технику и живую силу противника, лишая Россию возможности устроить еще одну "победную войну" в ближайшие несколько лет.

Бросить в нелепую бойню последние резервы – это реально "сильное" решение. Понятно, что стратегического преимущества получить не удалось и уже не удастся. Понятно, что любые тактические выигрыши временные, сопровождаются большими потерями и не являются неожиданными для украинской стороны.

Самоуничтожение России

Тысячи погибших, тысячи единиц уничтоженной техники, сотни боевых самолетов, вертолетов, БПЛА… Тысячи выпущенных по Украине крылатых и некрылатых ракет. Миллиарды выброшенных на ветер долларов, унесенные человеческие жизни, разрушенная экономика, уничтоженная репутация… Безусловно, нужно продолжать.

Мы с удовольствием продолжим превращать российских солдат в перегной, российскую технику – в металлолом, российскую экономику – в фикцию и российскую репутацию – в полное дерьмо, что, в принципе, уже делается в течение почти трех месяцев.

Имея за спиной ресурсы всего цивилизованного мира, самое современное оружие, отважное и прекрасно мотивированное войско с грамотным руководством и мужественный народ, осознавший свою силу и правоту, нам нелегко, но приятно делать то, что мы делаем, – вести РФ к неизбежному военному, нравственному, политическому и экономическому поражению.

Интересно После победы Украина должна выиграть еще одну войну

Поэтому не нужно капитуляций! Продолжайте! Истекайте кровью, задыхайтесь, теряйте больше людей и железа! И в конце концов убейтесь о стену, орки! За все, что вы сделали, просто убейтесь о стену!

Возможно, на ваших труппах взойдет новая Россия, полноценный член мирового сообщества! А может быть, вы снова вырастите на руинах кривую сифилитическую власть из питерских или каких-нибудь других подворий... Кто знает? Но эта власть обязательно сдохнет! Она все делает для того, чтобы сдохнуть! И мы ей в этом необходимом деле с удовольствием поможем.

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