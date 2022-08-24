Будет ли договоренность со Словакией работать

Подобные договоренности уже не раз заключались и с другими странами, однако особого результата они не дали. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор издания Defence Express Олег Катков. По его словам, когда речь идет о любых поставках вооружения от Германии, очень важно видеть и понимать все нюансы.

Обратите внимание Это наша ошибка, – немецкий политолог объяснил, почему Германия передает Украине мало техники

Военный эксперт объяснил, что 15 танков Leopard 2A4, которые должна получить Словакия, немцы смогут передать ориентировочно в 2023 году, только один, возможно, поедет туда в этом году. А учитывая предварительные схожие договоренности с Германией и состояние ее оборонной сферы, не факт, что в Словакии вообще увидят "Леопардов".

"Мне кажется, что Германия максимально надувает щеки тем, что она является щитом всей Восточной Европы и НАТО", — считает Катков.

На самом деле, эта страна уже более 20 лет не выполняет норму НАТО относительно расходования на оборону 2 процентов от ВВП. Германия постоянно экономила на этом, и сейчас оно дает о себе знать.

Куда девались обещанные немецкие "Леопарды"

Редактор Defence Express обратил внимание: ранее Германия фактически бросила Польшу. Там пообещали, что также будут поставлять Польше Leopard 2, а Польша передаст Украине танки Т-72, ​​PT-91 Twardy. Но Польша до сих пор не получила ни одного танка из Германии. При этом причин для этого вроде бы нет.

"Действительно, в строю Бундесвера есть около 250 "Леопардов" в разных модернизациях. Но декларировалось то, что у них на складах их гораздо больше, речь идет о 300-400 единицах на хранении. То есть нет сложности передать танки, которые они все равно не используют", – объяснил военный эксперт.

Он предполагает, что машины могли использовать для "каннибализма техники". Германия в большом количестве продавала "Леопарды", а их нужно как-то обслуживать, откуда-то доставать двигатели, стволы и прочее. Кроме того, на базе Leopard 2 созданы и другие машины, которые Германия также активно экспортировала, к примеру, известны САУ PzH 2000.

Мне кажется, что Германия просто "заканибализировала" эти танки, которые были на хранении, сделала из них другое оружие, которое успешнее шло на экспорт, например PzH 2000 и там от всего "богатства" осталось крайне мало,

– предположил Олег Катков.

"Новая" военная помощь не такая уж новая

Также военный эксперт пояснил, что пакет военной помощи Украине, о котором вчера объявил Шольц, не так уж новый. В его заявлении говорилось, что Германия выделяет полмиллиарда евро на помощь Украине, в частности в этот пакет должны войти 3 IRIS-T, новые высокоточные снаряды, 20 пусковых ракетных установок, БРЕМы и т.д.

Однако обо всех компонентах "новой" помощи официально заявляли раньше – о чем-то совсем недавно, а о чем-то – еще несколько недель назад. А, к примеру, те же 3 дополнительных комплекса IRIS-T еще предстоит изготовить – будут поставлять их в 2023 году.

Шольц всего-навсего повторил то, о чем уже заявляли официально. Но сделал это с такой помпой, что все подумали, что это новый пакет,

– заметил Катков.

Он добавил, что не исключает возможности такой ситуации в Германии, при которой им не остается ничего, чем громче кричать о том, что они восточный фланг НАТО. Однако абсурдно, что при этом они не выполняют даже план НАТО по расходам.

Катков объяснил нюансы снабжения оружия Германией: смотрите видео



Напомним, что депутаты Бундестага призвали активизировать помощь Украине от Германии и увеличить поставки оружия. Однако немецкий Минобороны отклонил это предложение, аргументируя отказ тем, что путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО.​