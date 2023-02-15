Однако только в начале 2023 года с мертвой точки двинулся вопрос предоставления Украине современных танков, в частности, немецких Leopard. О том, почему так долго нашему государству не предоставляли танки, рассказал в интервью генерал-лейтенант, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, пишет 24 Канал.

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Почему партнеры долго не предоставляли современные танки

Он отметил, что процесс выполнения задач был постепенным по разным причинам. В их числе и обеспокоенность мира возможностью ядерной эскалации.

Поэтому они очень аккуратны в том, что предоставляют. Кроме того, существуют разные юридические причины, и поэтому сохранение Альянса вместе также было важной частью этого процесса,

– сказал Бен Ходжес.

По его словам, по состоянию на февраль 2023 года партнеры Украины, которых уже более 50 и среди которых есть все страны НАТО, предоставляют свои силы и средства нашему государству. Однако делают это не столь быстро, как нужно. "Но это происходит", – подчеркнул генерал-лейтенант. Также он отметил, что ему хотелось бы, чтобы решения принимались быстрее.

Западные танки будут помогать прорывать российскую оборону

Современные танки, которые должны отправиться на фронт в Украине для борьбы с россиянами, станут важным вкладом в способность нашего государства прорвать российскую оборону. Однако, по словам Бена Ходжеса, это случится тогда, когда Генеральный штаб решит, что пришло время.

Поэтому независимо от того, есть ли они там сейчас, будут ли готовы к использованию через два месяца или еще когда-то, я думаю, что Генеральный штаб примет наилучшее решение о том, как интегрировать эти новые танки,

– сказал генерал-лейтенант.

Он отметил, что в основном это будут танки германского производства Leopard. Они "станут очень хорошим и желанным дополнением к украинским бронетанковым силам".

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