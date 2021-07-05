Честные суды и законы – это пока мечта: почему коррупция процветает в Украине

Результат долгого перетягивания каната между Россией и Западом за политическую ориентацию Украины может зависеть от того, смогут ли действующие прозападные чиновники в Киеве выполнить обещания обуздать сумасшедшую коррупцию.

Антикоррупционная стратегия 2021 – 2025

О скоординированности, как необходимом условии эффективной борьбы с коррупцией, говорит Конвенция ООН против коррупции, которую подписала Украина 31 октября 2003 года. Сегодня это единственный универсальный юридически обязательный инструмент для борьбы с коррупцией.

Интервью главы НАПК Новикова Об олигархах, финансировании партий и коррупции

Страны, которые подписали международный документ, осуществляют меры, рекомендованные для преодоления коррупции. Для Украины Конвенция вступила в силу 1 января 2010 года.

Тогда Украина официально взяла на себя обязательство выполнять положения Конвенции. Однако, фактически, Украина начала выполнять взятые на себя обязательства в 2014 году путем принятия Антикоррупционной стратегии на 2014 – 2017 годы. Новая антикоррупционная стратегия с 2017 года принята не была.

Антикоррупционная стратегия Это документ, который помогает обеспечить командную работу всех органов власти для преодоления коррупции. Так, Антикоррупционные стратегии существуют в таких странах как Великобритания, Сингапур, Вьетнам, Иордан, Румыния, Египет, Армения.

16 сентября 2020 года Правительство Украины приняло проект Антикоррупционной стратегии на 2020 – 2024 годы. Разработка и координация внедрения Антикоррупционной стратегии является ответственностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), закрепленной за ним на законодательном уровне.

Проект Закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 – 2024 годы" был принят за основу 5 ноября 2020 года. Однако, до сих пор он ожидает второго чтения. Из-за этого, говорит глава НАПК Александр Новиков, изменилось и само название документа.

Это как раз показывает, что есть определенное нежелание определенных сил принимать Антикоррупционную стратегию, поскольку мы внесли в Парламент ее еще в 2020 году, а сейчас даже цифры потеряли актуальность. Поэтому она теперь на 2021 – 2025 годы,

– говорит Новиков.



Глава НАПК Александр Новиков / Фото – фейсбук Александра Новикова

Законопроект о внедрении Антикоррупционной стратегии на 2021 – 2025 годы определен президентом Украины как неотложный. В частности, во время выступления на Zero Corruption Conference 2021 в Киеве президент заявил, что Верховная Рада должна как можно скорее принять во втором чтении и в целом закон "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2021 – 2025 годы", принятый за основу в ноябре 2020 года.

Законопроект предусматривает четыре раздела, первый из которых посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в Украине на предстоящие пять лет. Остальные разделы содержат описание проблем и ожидаемых стратегических результатов, которые необходимо достичь для их решения.

Мы надеемся, что партия власти выполнит свои обязательства перед обществом, так как программа партии власти опиралась на антикоррупционную стратегию. Мы надеемся, что на этой неделе или в начале следующей она будет проголосована,

– отметил глава НАПК Александр Новиков.

В чем разница между стратегиями 2014 и 2021 годов?

В проекте закона сказано, что целью Антикоррупционной стратегии 2021 – 2025 годов является достижение существенного прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечение слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В этой Антикоррупционной стратегии коррупция рассматривается как ключевое препятствие стабильному экономическому росту и развитию эффективных и инклюзивных демократических институтов.

Согласно документу, предыдущая Антикоррупционная стратегия "сосредотачивалась на приоритетах, связанных, в частности, с созданием системы современных антикоррупционных инструментов (правовых институтов), и развитии системы антикоррупционных органов, которые должны были обеспечить эффективную реализацию этих инструментов".

Однако, по словам главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, антикоррупционные органы были созданы "потом и кровью многих людей, которые работали над их созданием, лоббируя отдельные законы". А корреляции между Антикоррупционной стратегией и созданием антикоррупционными органами, говорит эксперт, нет никакой вообще.

Какие сферы охватывает стратегия?

В проекте закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2021 – 2025 годы" сказано, что определение приоритетных сфер в предупреждении и противодействии коррупции состоялось учитывая итоги стандартного опроса об уровне коррупции в Украине, проведенного в 2020 году. Оно включало опрос предпринимателей, экспертов и населения в целом, других исследований относительно состояния, динамики и распространенности коррупции в Украине, а также по результатам анализа эффективности реализации антикоррупционной политики.

Так, согласно данным стандартного опроса относительно уровня коррупции, наиболее приоритетным направлением борьбы с коррупцией и для бизнеса и для населения Украины является:

судебная система;

здравоохранение;

полиция и прокуратура;

государственный сектор экономики;

налоговая и таможенная сферы;

финансирование партий и избирательных кампаний.

Основные принципы антикоррупционной политики на 2021 – 2025 годы:

оптимизация функций государства и местного самоуправления, реализация чего прежде всего предусматривает: устранение дублирования полномочий различными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, сопровождающихся высоким уровнем коррупции, внедрение надлежащих процедур, которые минимизируют соответствующие коррупционные риски; устранение случаев реализации одним и тем же органом полномочий, сочетание которых создает дополнительные коррупционные риски;

цифровая трансформация реализации полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, прозрачность деятельности и открытие данных как основа для минимизации коррупционных рисков в их деятельности;

создание в противовес действующим коррупционным практикам более удобных и законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;

обеспечение неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, что создает дополнительный сдерживающий эффект для всех субъектов правоотношений;

формирование общественной нетерпимости к коррупции, утверждение культуры добродетели и уважения к верховенству права.

Почему "процветает" коррупция?

Глава НАПК Александр Новиков говорит, что у "коррупционеров есть стратегия, основной частью которой является блокирование завершения судебной реформы". А у Парламента и исполнительной ветви, говорит эксперт, такой стратегии нет.

НАПК начало работать так, как это требует закон, фактически, с января 2020 года. Таким образом, больше года в полном объеме функционирует антикоррупционная система и механизмы. И уже за этот год есть десятки приговоров ВАКС с реальным лишением свободы,

– рассказал Александр Новиков.

"Главное – судебная реформа"

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин отмечает, что в первую очередь необходимо провести судебную реформу, которая является главной. Поэтому, говорит эксперт, сейчас продолжается борьба за два законопроекта – №3711 и №5068. В частности, за Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККС) – орган, который набирает судей, и Высший совет правосудия (ВРП) – орган, который увольняет судей.

В Украине сейчас из 6 тысяч судей 2 тысяч нет. То есть, нет трети судей, и вакансии – пустые. До конца следующего года не будет еще 1700 судей. Если этот орган будет честным, то обновит судебную систему в Украине,

– говорит Шабунин.

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Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" отметил, что Антикоррупционная стратегия – это в первую очередь закон о намерениях.

В ней, например, написано, что нужна конкурсная процедура на назначение Генпрокурора. Правильно ли это? Да. Но принятие стратегии эту процедуру не вводит. Нужно менять "Закон о прокуратуре" и вписывать эту процедуру. И так по каждому пункту стратегии,

– объяснил эксперт.



Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин / Фото –Hromadske

Виталий Шабунин говорит, что "в законе есть обязательства" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции" разработать и внести эту стратегию, поэтому НАПК ее адвокатирует, потому что это прямая обязанность по закону". Однако, утверждает эксперт, эта стратегия ничего не меняет и без переходных изменений она лишь является декларативной нормой.

Институты для борьбы с коррупцией, которые действуют в Украине