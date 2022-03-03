Почему в Украине у власти не нацисты: развенчиваем самые популярные российские фейки

Кроме войны на фронте, в Украине происходит серьезное противостояние в информационном пространстве. Российская пропаганда распространяет фейки о том, что якобы в Украине у власти нацисты.

Самые преданные приверженцы кремлевского диктатора ревностно утверждают, что в Украине идет не война, а якобы "спецоперация по демилитаризации и денацификации". Как раз последнее имеет в виду то, что в нашем государстве якобы у власти нацисты. Однако это далеко не так и есть доказательства, которые собрали агентство POstmen и ЦПК.

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Самая первая причина, почему все обвинения кремлевских пропагандистов это просто вымысел и бред – это хотя бы то, что действующий президент Владимир Зеленский по национальности является евреем, а до выборов в 2019 году был русскоязычным.

На первые переговоры со страной-агрессором на белорусской границе поехали украинцы, грузин, еврей и крымский татарин. В противостоянии с Россией нашу страну поддерживает Израиль – государство, которое точно не поддерживало бы нацизм, ведь именно эта преступная идеология стала причиной Холокоста во время Второй мировой войны. Кроме того, украинские евреи встают на защиту государства.

В Украине существует большое количество разных партий и идеологий, однако среди них ультраправые не пользуются большой поддержкой среди населения. Но такое политическое разнообразие является доказательством того, что в Украине процветает демократия.

Также следует отметить, что российские захватчики цинично обстреляли Бабий Яр – мемориал, где во время Второй мировой войны были расстреляны тысячи евреев. По мемориалу 1 марта выпустили 3 ракеты, из-за чего погибли 4 человека.

Смена власти якобы поможет

Сам диктатор Путин утверждает, что якобы вся проблема Украины это мифические "бандеровцы и неонацисты", которые, кажется, уже снятся ему. Однако на сопротивление захватчикам вышли все люди в городах и селах независимо от своих убеждений.

Отставка или смерть Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского не изменит духа борьбы украинцев. Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что удалось поймать группу чеченцев, которые должны были убить нашего президента. Таким образом, кремль пытается подорвать боевой дух украинцев, уничтожив главнокомандующего, вокруг которого объединилась страна.

Однако дух борьбы украинцев не сломать. Даже если бы российским захватчикам удалось навредить президенту, на его место стал бы исполняющий обязанности и борьба бы продолжилась.

Кроме того, как показывает история, даже если бы захватчикам удалось оккупировать нашу страну, все равно нужно помнить, что захватить власть легче, чем удержать. Сопротивление украинцев в таком случае бы не прекратилось.

Сопротивление украинцев захватчикам: смотрите видео

Документ, где собраны главные фейки провластных российских СМИ, а также ответы-опровержения с фото- и видеодоказательствами к ним можно просмотреть по ссылке. Распространяйте!

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