От Цоя до Моргенштерна: почему наши дети поют на русском

Не проходит и месяца без того, чтобы инфопространство не взрывалось возмущением из-за подростков, показательно поющих песни российских исполнителей в разных уголках Украины. Особенно болезненно, когда это происходит в дни масштабных обстрелов и больших национальных трагедий. Но почему это вообще происходит? Почему слушать российское сегодня – это преступление?

Почему каждый российский трек в наушниках – это выстрел в сторону Украины

Желание находиться в общем с убийцами культурном пространстве само по себе удивляет. Но попробуем взглянуть на ситуацию прагматично. Об этом далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Слушать музыку на стриминговых платформах можно платно или бесплатно, однако с рекламой. То есть стриминги всегда зарабатывают на прослушиваниях деньги, которые разделяют с артистами. В 2025 году каждая 1000 прослушиваний приносит артистам в среднем 230 гривен. Почти 14 гривен из этой суммы каждый раз отправляется в бюджет России, а дальше – на финансирование геноцида украинцев.

Это может показаться небольшой суммой. Однако за год российские лейблы совокупно получают миллионы долларов от прослушиваний из Украины.

К примеру, в 2023 году украинцы обеспечили российским артистам и YouTube-блогерам 81,6 миллиона долларов дохода. Из этой суммы более 5 миллионов долларов были направлены непосредственно в российский бюджет. За эти средства вражеская армия смогла приобрести 10 000 дронов, охотящихся на жизнь украинцев.

Распространенным является оправдание: слушаю только тех, кто выехал из России. Но от физического места пребывания артиста выплаты не зависят: платформы платят лейблам, а уже те – исполнителям. Поэтому свое бюджет России в любом случае получит, даже если артист находится в другом уголке планеты. Более того: если певец уже давно умер, права на его песни принадлежат тем же лейблам или живым родственникам. А значит, даже добавляя в ТикТок-видео песню Цоя, подростки спонсируют террор против самих себя.

Как такая музыка оказывается в наушниках украинцев

Регистрируясь в любом стриминговом сервисе впервые, получаешь подборку музыки, которую алгоритм подобрал для тебя. К сожалению, даже сейчас постсоветское пространство много где в мире воспринимается как такое, вращающееся в российской орбите. Не удивительно, что в таких подборках обязательно присутствует музыка российских исполнителей. А дальше – вопрос алгоритмов. Ты или потратишь время и усилия, чтобы "научить" их подбирать музыку цивилизованного мира, или, просушив буквально один – два трека, окажешься в культурном общем пространстве с россиянами.

Финансовые возможности России – огромны. И Россия готова тратить огромные ресурсы на продвижение собственного культурного продукта на разных уровнях: от выставки экспонатов российских музеев накануне полномасштабного вторжения по всей Европе до Моргенштерна, имеющего опыт сотрудничества с лейблом, тесно связанным с правительством враждебного нам государства.

Что стоит делать, если ребенок "подсел" на песни российских исполнителей

Прежде всего – не ссориться. Подростки склонны к протесту. И все запрещенное будет их только привлекать. Кроме того, если ребенок оказался в среде, где российское – модное и прогрессивное, сопротивляться будет трудно.

Не давите и не осуждайте, не демонизируйте любимых исполнителей ребенка. Поговорите откровенно. Попробуйте разобраться вместе: посмотрите, кому принадлежат права на музыку, сколько прослушиваний имеет конкретная песня в Украине, сколько денег это принесло в бюджет России. Узнайте больше о мягкой пропаганде, проанализируйте текст и видеоряд, найдите там вредные нарративы. Поговорите с ребенком о финансовой составляющей, информационную войну и влияние на украинскую идентичность. В конце концов, вместе исследуйте украинскую музыку. С помощью искусственного интеллекта очень легко найти похожие по жанру альтернативы не только среди украинских исполнителей, а и по всему миру.

Если подросток тяготеет к протестной музыке и "голосу улиц", обратите его внимание на Хейтспич, Бетон, ДК Энергетик, Палиндром. Ирония и высмеивание присущи творчеству Кажанны, Мертвого Петуха, Кургана и Агрегата, Хамерман Уничтожает Вирусы. Если же им руководит стремление уберечь свой внутренний мир, присмотритесь к Latexfauna. А, возможно, вы вместе откроете для себя молодых и пока малоизвестных исполнителей. Альтернативы украинскому точно есть. Главное – не останавливаться в поисках и творческих экспериментах.

А чтобы эти поиски были с пользой, советую послушать альбом "Эпоха", что записали молодые украинские исполнители для 3-й штурмовой. Все права на музыку переданы бригаде, поэтому каждое прослушивание равно донату защитникам.

Стоит обратить внимание на среду, в которой находится ребенок вне дома. Если такая музыка популярна среди одноклассников, надо поговорить с классным руководителем, привлечь учителей к воспитательной работе. Инициируйте внеклассные обсуждения, уроки медиаграмотности и тому подобное.

И главное: станьте примером для своего ребенка. Слушайте украинское, привлекайте ребенка к совместным музыкальным экспериментам – это будет замечательным вкладом в будущее целого нашего общества.