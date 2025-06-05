Чому кожен російський трек у навушниках – це постріл у бік України

Бажання перебувати у спільному з вбивцями культурному просторі саме по собі дивує. Та спробуємо поглянути на ситуацію прагматично. Про це далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Слухати музику на стрімінгових платформах можна платно або безкоштовно, проте з рекламою. Тобто стрімінги завжди заробляють на прослуховуваннях гроші, які розділяють з артистами. У 2025 році кожна 1000 прослуховувань приносить артистам в середньому 230 гривень. Майже 14 гривень з цієї суми щоразу відправляється у бюджет Росії, а далі – на фінансування геноциду українців.

Це може здатися невеликою сумою. Проте за рік російські лейбли сукупно отримують мільйони доларів від прослуховувань з України.

До прикладу, у 2023 році українці забезпечили російським артистам та YouTube-блогерам 81,6 мільйона доларів доходу. З цієї суми понад 5 мільйон доларів були спрямовані безпосередньо у російський бюджет. За ці кошти ворожа армія змогла придбати 10 000 дронів, що полюють на життя українців.

Розповсюдженим є виправдання: слухаю лише тих, хто виїхав із Росії. Та від фізичного місця перебування артиста виплати не залежать: платформи платять лейблам, а вже ті – виконавцям. Тож своє бюджет Росії в будь-якому разі отримає, навіть якщо артист перебуває в іншому куточку планети. Та більше: якщо співак вже давно помер, права на його пісні належать тим самим лейблам чи живим родичам. А значить, навіть додаючи у ТікТок-відео пісню Цоя, підлітки спонсорують терор проти самих себе.

Як така музика опиняється у навушниках українців

Реєструючись у будь-якому стрімінговому сервісі вперше, отримуєш добірку музики, яку алгоритм підібрав для тебе. На жаль, навіть нині пострадянський простір багато де у світі сприймається як такий, що обертається у російській орбіті. Тож не дивно, що в таких добірках обов'язково присутня музика російських виконавців. А далі – питання алгоритмів. Ти або витратиш час і зусилля, аби "навчити" їх добирати музику цивілізованого світу, або, просухавши буквально один – два треки, опинишся у культурному спільному просторі з росіянами.

Фінансові можливості Росії – величезні. І Росія готова витрачати шалені ресурси на просування власного культурного продукту на різних рівнях: від виставки експонатів російських музеїв напередодні повномасштабного вторгенння по усій Європі до Моргенштерна, що має досвід співпраці з лейблом, тісно пов'язаним із урядом ворожої нам держави.

Що варто робити, якщо дитина "підсіла" на пісні російських виконавців

Перш за все – не сваритись. Підлітки схильні до протесту. І все заборонене буде їх лише вабити. Крім того, якщо дитина опинилася в середовищі, де російське – модне і прогресивне, опиратися буде важко.

Не тисніть та не засуджуйте, не демонізуйте улюблених виконавців дитини. Поговоріть відверто. Спробуйте розібратися разом: подивіться, кому належать права на музику, скільки прослуховувань має конкретна пісня в Україні, скільки грошей це принесло в бюджет Росії. Дізнайтеся більше про лагідну пропаганду, проаналізуйте текст та відеоряд, знайдіть там шкідливі наративи. Поговоріть з дитиною про фінансову складову, інформаційну війну та вплив на українську ідентичність. Зрештою, разом дослідіть українську музику. За допомогою штучного інтелекту дуже легко знайти схожі за жанром альтернативи не лише серед українських виконавців, а і по всьому світу.

Якщо підліток тяжіє до протестної музики й "голосу вулиць", зверніть його увагу на Хейтспіч, Бетон, ДК Енергетик, Паліндром. Іронія та висміювання притаманні творчості Кажанни, Мертвого Півня, Кургана і Агрегата, Хамерман Знищує Віруси. Якщо ж ним керує прагнення вберегти свій внутрішній світ, придивіться до Latexfauna. А, можливо, ви разом відкриєте для себе молодих і поки маловідомих виконавців. Альтернативи українською точно є. Головне – не зупинятися у пошуках та творчих експериментах.

А щоб ці пошуки були із користю, раджу послухати альбом "Епоха", що записали молоді українські виконавці для 3-ї штурмової. Усі права на музику передані бригаді, тож кожне прослуховування дорівнює донату захисникам.

Варто звернути увагу на середовище, у якому перебуває дитина поза домом. Якщо така музика популярна серед однокласників, треба поговорити з класним керівником, залучити вчителів до виховної роботи. Ініціюйте позакласні обговорення, уроки медіаграмотності тощо.

І головне: станьте прикладом для своєї дитини. Слухайте українське, залучайте дитину до спільних музичних еспериментів – це буде чудовим внеском у майбутнє цілого нашого суспільства.