Дроны из других стран могут отставать: Федоров раскрыл секрет прорыва украинских БпЛА

Американская компания Skydio накануне выразила обеспокоенность тем, что их беспилотники не оправдали ожиданий в борьбе против российских войск в Украине, при этом заявив, что украинские БпЛА зарекомендовали себя значительно лучше. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, почему так.

Украинские беспилотники зарекомендовали себя на войне значительно лучше, чем зарубежные. Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что на это есть 2 причины.

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Как украинские БпЛА смогли сделать рывок

По словам Федорова, помогли две вещи:

первая – открытие рынка, то есть конкуренция между компаниями, а не монополизация этой отрасли;

вторая – цикл обратной связи от тех, кто применяет эти дроны.

Например, на определенных участках фронта дроны, которые вчера летали, уже сегодня на той частоте не могут летать и нужно использовать другую связь. А это, возможно, вообще другие дроны. И это влияет на логистику и на многие другие процессы,

– объяснил Федоров.

Он также сказал, что обратная связь с фронтом позволяет развиваться технологиям ежедневно.

Поэтому дроны, которые производят другие страны, могут за месяц отстать на несколько поколений по некоторым компонентам,

– добавил министр.

Он отметил, что война происходит в режиме реального времени и компаниям нужно конкурировать. По мнению Федорова, только рыночная экономика и конкуренция наших предпринимателей способна генерировать такие инновации.

В Украине продолжается рост производства дронов

К слову, Михаил Федоров сообщил, что в Украине есть рост по каждой из категорий - от FPV-дронов до дальнобойных.

По его словам, если сравнивать с 2022 годом, то в 2023 году производство было больше в 100 раз.

Министр анонсировал, что в 2024 году производство будет еще больше.

Также в нашей стране появляется все больше спецподразделений, которые научились использовать дроны и дают качественную обратную связь, о том, что нужно улучшить.