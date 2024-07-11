Ранее Анджей Дуда выразил надежду, что Украину пригласят в Альянс в 2025 году. Но на момент вступления должна завершиться война с Россией, потому что НАТО не хочет воевать.

Смотрите также "Мощный мост": Столтенберг назвал 5 элементов, которые помогут Украине приблизиться к НАТО

Что не дает Украине попасть в НАТО сейчас

Кристофер Смит не ответил на этот вопрос прямо. Он сосредоточился на том, что НАТО делает для Украины.

Союзники очень четко заявили, что будущее Украины – в НАТО. И я думаю, что результаты, которые объявили в рамках сегодняшнего саммита, четко об этом свидетельствуют. Мы не сосредотачиваемся только на словах в декларации, что чрезвычайно важно. Мы также сосредоточены на конкретных вещах. Украина уходит отсюда с историческими обязательствами от НАТО, которых никогда не получала ни одна страна, которая стремится вступить в Альянс,

– сказал он.

Что НАТО делает для вступления Украины: