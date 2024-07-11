Раніше Анджей Дуда висловив сподівання, що Україну запросять в Альянс у 2025 році. Але на момент вступу має завершитися війна з Росією, бо НАТО не хоче воювати.

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Що не дає Україні потрапити в НАТО зараз

Крістофер Сміт не відповів на це запитання прямо. Він зосередився на тому, що НАТО робить для України.

Союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України – в НАТО. І я думаю, що результати, які оголосили в рамках сьогоднішнього саміту, чітко про це свідчать. Ми не зосереджуємося лише на словах в декларації, що надзвичайно важливо. Ми також зосереджені на конкретних речах. Україна йде звідси з історичними зобов'язаннями від НАТО, яких ніколи не отримувала жодна країна, яка прагне вступити в Альянс,

– сказав він.

Що НАТО робить для вступу України: