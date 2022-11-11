Почему Украину снова хотят посадить за стол переговоров: Ступак назвал главную причину

На Западе снова заговорили о переговорном процессе между Украиной и Россией. Наша позиция неизменна: садиться за стол переговоров можно только при восстановлении территориальной целостности нашей страны в границах 1991 года.

Так, сегодня в Украине продолжается война. Однако для стран западного мира это проблема, и они размышляют над тем, как можно ее решить. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Западу нужно прекратить войну

Один из путей решения проблемы – это переговоры. "Чтобы не просто наши войска физически дожимали россиян до границ, а может быть, уже есть определенное достояние, поэтому давайте садиться за стол переговоров. И россияне такие: "Ну хорошо, ваша взяла, мы выходим". Европейцы такие: "Фух, больше не нужно давать столько денег", – отметил Ступак.

Не стоит забывать, акцентирует он, что западные партнеры поддерживают нашу экономику, ежемесячно вливая в нее миллиарды долларов и евро. Это деньги, которые они уносят из своих стран, из своей экономики. Это налоги, уплачиваемые их гражданами, их предприятиями. Безусловно, руководители стран отслеживают определенные напряжения в обществе.

Я не говорю, что они не поддерживают Украину. Поддерживали – поддерживают. Но с другой стороны уже подпирает: "Может, уже закончится эта война? Может, уже достаточно? Может, можно как-нибудь решить?",

– отмечает эксперт Украинского института будущего.

Вот они и предлагают подобный вариант. Возможно, мы сядем за стол переговоров и, как говорил президент Зеленский, где-то посередине договоримся. Они очень осторожно нас подводят к тому, что мы не только в военном плане оттесняем россиян, а может, сработает какая-то дипломатия еще.

В своих розовых фантазиях россияне мечтают дойти до Ла-Манша. Они еще не поняли, что дальше Бахмута они уже не выйдут никогда. Бесперспективно. Даже если там будет тотальная мобилизация – или "могилизация",

– утверждает Ступак.

По мнению экс-сотрудника СБУ, россияне еще не созрели. Так, выходит Мария Захарова и говорит: "Мы открыты к переговорам, но на условиях России". Сейчас много уже сообщений о том, что россияне соглашаются на переговоры, однако общаться хотят на собственных условиях – учитывая современные территориальные реалии.

"Я уверен, что через месяц – полтора россияне изменят риторику. Они будут говорить: "Давайте общаться. Мы открыты к диалогу вообще. И будем за столом переговоров решать, как нам жить и действовать дальше". Будет открыт лист бумаги, на котором можно будет писать новые современные территориальные реалии", – отмечает Иван Ступак.

Украинцы не поведутся

По словам Ступака, россияне рассчитывают на то, что будет подписано перемирие, но они не будут его соблюдать. Украинцы под давлением Запада будут вынуждены прекратить стрелять, а россияне будут обстреливать дальше.

За это время они будут усиливать свою военную группировку, наращивать производство. И через месяц неудачных переговоров скажут: "Переговоры – это все глупости, отвергаем, мы начинаем наступление". И они со свежими силами будут идти в наступление. Но украинцы на это уже не купятся – этой истории уже нет,

– подчеркивает эксперт Украинского института будущего.

Переговорный процесс для украинских военных совсем не означает, что нужно ждать, никуда не двигаться и не стрелять.

"Все будут двигаться, все будут стрелять, все будут продвигаться вперед", – уверяет Ступак.

Даже если будут определенные договоренности, то первый выстрел россиян, подготовка в тылах, раскрутка маховика военного промышленного комплекса будут свидетельствовать о том, что они нарушены. Следовательно, добавляет Ступак, наши скажут: "Все. Хватит. Мы едем дальше, поскольку видим, что россияне готовятся к новой волне атаки. Нам нечего ждать, двигаемся дальше".

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