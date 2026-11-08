"Схемы просто возглавят новые люди": политолог объяснил, почему точечные увольнения не остановят коррупцию

Скандалы вокруг "Химпрома" и колл-центров свидетельствуют о системном кризисе, который невозможно преодолеть лишь увольнениями сотрудников силовых структур. Политолог отметил, что без глубоких реформ в правоохранительных органах произойдет лишь смена кураторов схем.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Чаленко.

Система круговой поруки и давление на гласность

По его словам, схема наркосиндиката существует в Украине еще с конца 2013 года и продолжала действовать как во времена Петра Порошенко, так и в течение пяти лет президентства Владимира Зеленского. Главная причина кроется в том, что сама правоохранительная вертикаль осталась фактически неизменной.

Чаленко подчеркнул, что высшее руководство государства нередко получает искаженную информацию из-за круговой поруки внутри ведомств.

Мы не знаем, какие именно отчеты кладут президенту на стол. В системе принято отчитываться о мнимых успехах ради погон и карьерного роста,

– отметил политолог.

Он добавил, что это все равно не снимает ответственности с главы государства. Кроме того, в ходе расследования операции "Карфаген" были зафиксированы попытки ограничить доступ журналистов к судебным заседаниям, что напрямую наносит ущерб репутации антикоррупционной вертикали. По этому делу фигурантам назначили 60 дней содержания под стражей с возможностью внесения залога в 65 миллионов гривен.

Игорь Чаленко о коррупционной системе в правоохранительных органах: видео

Угроза смены кураторов вместо ликвидации схемы

По оценке эксперта, гигантские денежные обороты теневого бизнеса создают серьезный риск банального перераспределения потоков вместо реального прекращения преступной деятельности. Преодоление этой архаичной и закоренелой структуры является главным вызовом для всей правоохранительной сферы страны.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин также отмечал, что побороть преступность в правоохранительной системе помогут не отдельные кадры, а открытые конкурсы на руководящие должности.