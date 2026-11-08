"Схеми просто очолять нові люди": політолог пояснив, чому точкові звільнення не зупинять корупці

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Чаленко.

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Система кругової поруки та тиск на гласність

За його словами, схема наркосиндикату існує в Україні ще з кінця 2013 року та продовжувала діяти як за часів Петра Порошенка, так і протягом п'яти років президентства Володимира Зеленського. Головна причина криється в тому, що сама правоохоронна вертикаль залишилася фактично незмінною.

Чаленко підкреслив, що вище керівництво держави нерідко отримує викривлені відомості через кругову поруку всередині відомств.

Ми не знаємо, які саме звіти кладуть президенту на стіл. У системі заведено звітувати про удавані успіхи заради погонів та кар'єрного зростання– зазначив політолог.

Він додав, що це все одно не знімає відповідальності з глави держави. Крім того, під час розслідування операції "Карфаген" зафіксували спроби обмежити доступ журналістів до судових засідань, що безпосередньо шкодить репутації антикорупційної вертикалі. У цій справі фігурантам призначили 60 днів тримання під вартою із можливістю внесення застави у 65 мільйонів гривень.

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Ігор Чаленко про корупційну систему в правоохоронних органах: відео

Загроза зміни кураторів замість знищення схеми

За оцінкою експерта, гігантські грошові обороти тіньового бізнесу створюють серйозний ризик банального перерозподілу потоків замість реального припинення злочинної діяльності. Побороти цю архаїчну та закоренілу структуру є головним викликом для всієї правоохоронної сфери країни.

Раніше голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін також зазначав, що подолати кримінал у правоохоронній системі допоможуть не точкові кадри, а відкриті конкурси на керівні посади.