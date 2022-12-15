Почти 70% аварий из-за этого: в ДТЭК назвали причину частых проблем со светом в Одесской области

После российских обстрелов ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, особенно в Одесской области. Кстати, в регионе около 70% аварий электросетей произошли по конкретной причине.

Объяснили, как только свет включают, жители Одессы и области начинают массово начинают использовать электроприборы. Это перегружает сети в 2 – 2,5 раза. В 70% случаев это приводит к авариям.

Кстати говоря Россия массово обстреляла объект ДТЭК: его отсоединили от энергосистемы

Сеть перегружается

Чтобы избежать аварий, энергетики призывают жителей Одесской области включать электроприборы поочередно. Электросети проектируются и строятся на определенную мощность потребления электроэнергии, которую они могут выдерживать. Из-за поврежденной инфраструктуры только 40% потребителей могут одновременно использовать разрешенную мощность.

Однако, когда свет включается, жильцы домов одновременно начинают использовать все: стиральные машины, электроплиты, бойлеры и прочее. Поэтому электросеть перегружается на 100%, а иногда даже до 200%.

Несмотря на резервный запас мощности, около 70% аварий происходит именно из-за перегрузки электросетей клиентами,

– объяснили в ДТЭК.

Время ремонта и восстановления электроснабжения зависит от масштабов повреждений энергооборудования. Это может продолжаться от нескольких часов до суток.

Как включать приборы

Когда свет ограничили, необходимо выключить из сети все энергоемкие приборы и выключатели в комнатах, где нет людей.

Когда свет появился, следует подождать не менее 15 минут. Затем по очереди включать сначала один энергоемкий прибор, а другой после того, как воспользовались и отключили предыдущий.



Как включать приборы / Инфографика ДТЭК Одесские электросети