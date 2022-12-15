Пояснили, як тільки світло вмикають, жителі Одеси та області починають масово включати електроприлади. Це перевантажує мережі в 2 – 2,5 раза. У 70% випадків це призводить до аварій.

До речі Росія масовано обстріляла об’єкт ДТЕК: його від’єднали від енергосистеми

Мережа перенавантажується

Аби уникнути аварій, енергетики закликають мешканців Одещини вмикати електроприлади по черзі. Електромережі проєктуються та будуються на певну потужність споживання електроенергії, яку вони можуть витримувати. Через пошкоджену інфраструктуру лише 40% споживачів можуть одночасно використовувати дозволену потужність.

Проте коли світло вмикається, мешканці будинків одночасно починають використовувати все: пральні машини, електроплити, бойлери та інше. Через це електромережа перевантажується на 100%, а іноді навіть до 200%.

Незважаючи на резервний запас потужності, близько 70% аварій трапляється саме через перенавантаження електромереж клієнтами,

– пояснили в ДТЕК.

Зазначили також, що час ремонту і відновлення електропостачання залежить від масштабів пошкоджень енергообладнання. Це може тривати від кількох годин до доби.

Як вмикати прилади

Коли світло обмежили, потрібно вимкнути з мережі всі енергоємні прилади та вимикачі в кімнатах, де немає людей.

Коли світло з’явилось, слід зачекати щонайменше 15 хвилин. Далі по черзі вмикати спочатку один енергоємний прилад, а інший після того, як скористалися та відключили попередній.



Як вмикати прилади / Інфографіка ДТЕК Одеські електромережі