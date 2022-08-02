Почему в США тормозят признание россии спонсором терроризма: предположение военного эксперта

россияне совершают над нами геноцид, поэтому нужно называть вещи своими именами. Природа этой войны чрезвычайно агрессивна, россия имеет целью уничтожить все украинское.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что признание государства спонсором терроризма означает, что государство и государственные компании со своими контрагентами не могут иметь никаких связей.

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К примеру, есть список стран, которые помогают "отмывать" средства, а это еще серьезнее – ведь любые такие связи подпадают под американский финансовый мониторинг, этим занимается Министерство финансов США,

– объясняет Мусиенко.

"Такое решение углубит изоляцию россии на экономическом и международном уровнях. Это довольно важная вещь, по-моему", – говорит специалист.

По словам Мусиенко, действительно можно сделать вывод, что признание россии спонсором терроризма тормозит именно Госдеп США, потому что это именно в их сфере полномочий, согласно американскому законодательству.

Конечно, решение Сената носит более рекомендательный характер, к которому, как правило, прислушиваются. В США не хотят перейти тонкую грань, где их можно считать непосредственными участниками войны,

– убежден Александр Мусиенко.

Детальнее о предоставлении Украине дальнобойного оружия и о новом статусе россии: смотрите видео

Важно о признании россии государством, которое спонсирует терроризм

Сенат США единогласно поддержал резолюцию по признанию россии страной-спонсором терроризма. Безумные преступления, совершаемые российскими оккупантами даже над пленными, открыли миру глаза, что лишь решительные мощные удары могут остановить россиян.

А вот государственный секретарь США Энтони Блинкен не слишком уверен в такой позиции. По его мнению, санкции – вполне действенный инструмент и соответствуют статусу россии как террориста, но постановка кремля в один ряд с Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном может окончательно разорвать все дипломатические отношения между Вашингтоном и москвой.

Впрочем, если постановление демократов о признании россии страной-спонсором терроризма примет Конгресс, то Госдепартамент не сможет остановить предоставление оккупантам статуса, которого они заслуживают.