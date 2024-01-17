Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил в Давосе. Он принял участие в панельной дискуссии по поводу изменений глобального контекста.
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Почему эта помощь важна
Кулеба назвал пакет пособия на 60 миллиардов долларов очень важным с финансовой точки зрения. Ведь он поможет нашему государству укреплять свою армию и микрофинансовую стабильность. Однако эта помощь важна и с политической точки зрения.
Она (помощь – 24 Канал) даст нам четкий посыл, что США останутся с нами. И это просто даст результат во всем мире,
– заметил министр иностранных дел.
Если Украина останется без помощи, это будет иметь вредные последствия. По его мнению, сейчас этой ситуацией можно еще управлять.
Здесь важно помнить о времени. Ибо уже (скоро – 24 Канал) конец января, идет война. Нужно принимать решение,
– подчеркнул глава МИД.
Кулеба отметил, что сейчас не стоит вопрос, оказывать помощь Украине или нет. Дискуссии вместо этого ведутся вокруг ситуации с американской границей.
Другие заявления министра
- Кулеба не так давно заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. Он поблагодарил союзников за помощь и отметил, что регулярные поставки ракет Patriot, IRIS-T и NASAMS помогут защитить наше небо и снизят вероятность падения российских ракет и БПЛА в воздушном пространстве возле стран НАТО.
- Ранее глава МИД Украины призвал партнеров ужесточить антироссийские санкции, чтобы помешать стране-агрессоре производить оружие. Ведь 44% всех электронных компонентов вооружения государства-террориста оказались разработками западных компаний.
- Напомним, что Кулеба назвал получение доступа к российским замороженным активам одним из ключевых вопросов 2024 года. По его словам, у США и ЕС уже есть конкретные наработки.