Голова МЗС України Дмитро Кулеба виступив у Давосі. Він взяв участь у панельній дискусії щодо змін глобального контексту.

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Чому ця допомога є важливою

Кулеба назвав пакет допомоги на 60 мільярдів доларів дуже важливим з фінансової точки зору. Адже він допоможе нашій державі зміцнювати свою армію та її мікрофінансову стабільність. Однак ця допомога є важливою і з політичної точки зору.

Вона (допомога – 24 Канал) дасть нам чіткий посил, що США залишаться з нами. І це просто дасть результат у всьому світі,

– зауважив міністр закордонних справ.

Якщо Україна залишиться без допомоги, то це матиме шкідливі наслідки. На його думку, зараз цією ситуацією ще можна керувати.

Тут важливо пам'ятати про час. Бо вже (скоро – 24 Канал) кінець січня, йде війна. Потрібно ухвалювати рішення,

– наголосив голова МЗС.

Кулеба зауважив, що зараз не стоїть питання, давати допомогу Україні чи ні. Дискусії натомість точаться навколо ситуації з американським кордоном.

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