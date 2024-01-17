Голова МЗС України Дмитро Кулеба виступив у Давосі. Він взяв участь у панельній дискусії щодо змін глобального контексту.
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Чому ця допомога є важливою
Кулеба назвав пакет допомоги на 60 мільярдів доларів дуже важливим з фінансової точки зору. Адже він допоможе нашій державі зміцнювати свою армію та її мікрофінансову стабільність. Однак ця допомога є важливою і з політичної точки зору.
Вона (допомога – 24 Канал) дасть нам чіткий посил, що США залишаться з нами. І це просто дасть результат у всьому світі,
– зауважив міністр закордонних справ.
Якщо Україна залишиться без допомоги, то це матиме шкідливі наслідки. На його думку, зараз цією ситуацією ще можна керувати.
Тут важливо пам'ятати про час. Бо вже (скоро – 24 Канал) кінець січня, йде війна. Потрібно ухвалювати рішення,
– наголосив голова МЗС.
Кулеба зауважив, що зараз не стоїть питання, давати допомогу Україні чи ні. Дискусії натомість точаться навколо ситуації з американським кордоном.
Інші заяви міністра
- Кулеба не так давно заявив, що Україна потребує більше систем ППО. Він подякував союзникам за допомогу та зауважив, що регулярні поставки ракет для Patriot, IRIS-T та NASAMS допоможуть захистити наше небо та знизять ймовірність падіння російських ракет та БпЛА у повітряному просторі біля країн НАТО.
- Раніше голова МЗС України закликав партнерів посилити антиросійські санкції, щоб завадити країні-агресорці виробляти зброю. Адже 44% всіх електронних компонентів озброєння держави-терориста виявилися розробками західних компаній.
- Нагадаємо, що Кулеба назвав отримання доступу до російських заморожених активів одним з ключових питань 2024 року. За його словами, у США та ЄС вже є конкретні напрацювання.