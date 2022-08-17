Это усиление вражеской силы: как россияне через Крымский мост обеспечивают 2 линии фронта

Вооруженным Силам Украины важно уничтожить Крымский мост, который серьезно подпитывает группировку оккупантов. Большой "бабах" – и у россиян начнутся проблемы в двух направлениях.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань. По его словам, именно Крымский мост помог оккупантам устроить полномасштабное вторжение 24 февраля.

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Через него захватчики прогнали огромное количество военной техники, боеприпасов и живой силы, впоследствии незаконно вошедшей из временно оккупированного Крыма.

Благодаря мосту они подпитывают свою силу

Весь этот массив техники и живой силы, перегоняемой через Крымский мост, впоследствии идет на два направления – Запорожское через Мелитополь и собственно на Херсонщину. Если ВСУ уничтожат мост, то ситуация в этих регионах может измениться.

Этот мост фактически послужил подготовкой к вторжению. Сейчас он подпитывает враждебную силу. Поэтому, уничтожив его, мы фактически отрежем оккупантов от того, что они смогут получать вооружение из россии» , – отметил Хлань.

Если оккупанты не смогут подвозить боеприпасы и живую силу через Крым, то у них останется единственный путь – через Донецкую область.

Хлань о том, почему важно уничтожить Крымский мост: смотрите видео

Добавим, после взрывов в Новофедоровке, в Джанкое и поселке Гвардейское захватчики начали перекидывать авиацию подальше вглубь полуострова и в россию. Они передислоцировали несколько десятков вертолетов и самолетов. Во время перелета на одном из МиГ-31 произошел пожар.