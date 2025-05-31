Иначе война съест все: почему беречь себя – это не эгоизм, а выживание

После отбоя тревоги наступает странная тишина. Усталость наваливается, но мозг продолжает работать как заведенная игрушка. Тело дергается, импульсы идут где-то из самых глубин, такие едва заметные, как будто кровь звучит, бьется где-то возле сердца, в ушах, движется по телу в такт этим импульсам-вибрациям. Создается странное ощущение параллельного мира. Когда ты не здесь, не там... Нигде...

Я выбираю себя

Теряется страшная ночь, это утро, которое как будто наступило, но и не наступило... Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Выхожу на балкон, в этой странной тишине поют птички. Звонко так, что даже хочется уменьшить громкость. Здесь у меня живет много голубей, и если открыть окно, кажется, что они вот-вот залетят прямо в комнату. Совсем не боятся людей. Их полет кажется таким причудливым в этом сером от дождя и тревог небе – столько движения там, где хочется замереть и переждать. Но нет, надо делать следующий шаг.

Завариваю лимфатический чай, чтобы помочь телу оправиться. Не успеваю сделать глоток, как оживают чаты, терявшиеся между каналами с новостями и направлениями движения вражеских ракет, дронов.

На мгновение кажется, что в комнате негде ступить – все забито до самых щелей голосами, движениями, болью, взрывами, просьбами, обещаниями, фразами: "война закончится до.../мирные переговоры...", усталостью, дедлайнами, звуками сирен, голосовыми сообщениями.

А потом я вспоминаю: в этом наполненном до краев дне есть еще кое-что важное. Это – беречь себя. Как держать в руках маленькую свечу, когда вокруг ветер. Я имею выбор – и в этом моя сила. Как писал Виктор Франкл: "У человека можно отобрать все, кроме одного: последней из человеческих свобод – выбора собственного отношения к любым обстоятельствам, выбора собственного пути".

И я выбираю нежность. К себе. К этому утру. К маленькой свече, что до сих пор горит во мне.

Ставлю телефон на беззвучный режим. Просто сейчас – на час, на пол, на 15 минут. Сколько сегодня могу себе позволить. Я имею потребность. А значит я даю себе это право. Возвращаюсь к своему чаю – он еще немного теплый, как раз то, что надо. Улыбаюсь от того, что не остыл полностью, просто настоялся. Он сейчас помогает сшить себя обратно из лоскутков, не позволяет внешнему миру вырвать последнее из рук.

Слушаю дыхание. Мое собственное. Это дыхание – как доказательство, что я есть. Живая. В этом утре, которое таки наступило для меня, хоть и не сразу.

Позволить себе эти мгновения тишины – это не эгоизм. Это забота. Потому что как можно поддержать кого-то, если внутри ты уже рассыпалась?

Мир не станет спокойнее от того, что я сейчас сожгу себя новостями. Но он станет добрее, если я сохраню в себе хотя бы каплю света. И смогу поделиться не усталостью – а теплом. Тихим, простым. Таким, что тепло напоминает это пение птиц в тишине после отбоя.

Я живу в войне, а она пронизывает меня, но я пробую хоть некоторые мгновения освобождать для дыхания жизни. Иначе она съест все – мои сны, мои слова, мои объятия, мои смыслы, мою силу, мои действия. А я хочу оставить в себе место для рассвета. Даже если он серый. Даже если снова тревога.

Чувствуете, друзья, о чем? Пусть эти слова станут напоминанием быть для себя теми, кто позаботится.