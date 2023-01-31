Об этом 24 Каналу сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он подчеркнул, что после Второй мировой войны австрийцы были фактически лишены права иметь свою армию, поэтому сегодня остаются нейтральным государством.

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По его словам, Австрия никогда не являлась сторонниками мощных евроинтеграционных процессов на восток Европы.

Политолог подчеркнул, что не стоит ожидать чего-то нового от тех, кто еще вчера толеровал российскую агрессию. "Не нужно разочаровываться в том, что мы видим повторение тех тезисов, которые были. Здесь вопрос – что нам делать дальше?", – говорит он.

Потому что Вена "покровительствует" наших коррупционеров и предоставляет им убежище, поэтому в Европе нужно по-другому рассматривать вопросы соответствия европейским странам стандартам ЕС и демократии. И надо придавать этому, как минимум, публичное осуждение,

– считает Клочок.

По его мнению, часто такие громкие заявления остаются "за кулисами". Важно, чтобы не только Украина осуждала их публично, но и чиновники других стран ЕС. "Потому что пока какой-либо реакции от них нет", – отметил он.

Политолог отмечает, что с Австрией примерно такая же история, как с Венгрией. "Они нам только оказали помощь для восстановления энергосистемы – 5 миллионов евро – привлекают беженцев и на этом все ограничиваются только гуманитарными миссиями", – говорит он.

Но следует объяснять этим политикам, что военная агрессия России может легко распространиться и на Запад. Тот же пропагандист Соловьев говорит, что надо "бомбить Берлин", а там недалеко от Австрии. Поэтому австрийцам нужно задуматься,

– объясняет Клочок.

Как заметил политолог, австрийцы полагают, что им сейчас лучше получать дешевый газ и все будет у них хорошо.

"Да, можно говорить, что Австрия всегда была нейтральной, но где делась эта же нейтральность в Швеции, Дании, Финляндии и других? Поэтому думаю, что рано или поздно это будет и с Австрией, надо над этим работать", – добавил Клочок.

К слову, что на отказ Австрии и Венгрии предоставлять Украине оружие отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что война уже в центре Европы, а Россия демонстрирует максимально античеловеческий тип убийств населения. "Не будет оружия в Украине – война распространится и на ЕС. Потому что Россию не остановит экспансии", – подчеркнул он.

К слову, еще летом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл две страны, отказавшиеся предоставлять Украине оружие для борьбы с оккупантами – это были Австрия и Венгрия. Вена и Будапешт решили попытаться "сохранить нейтралитет".

"За исключением Венгрии и Австрии как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таким. Но вопрос не в том, что ЕС "против", вопрос в том, что когда страны "за", но в практической плоскости появляется много аргументов и дискуссий", – сказал Кулеба.