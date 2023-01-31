Про це 24 Каналу сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він наголосив, що після Другої світової війни австрійці були фактично позбавлені права мати свою армію, тож на сьогодні залишаються нейтральною державою.

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За його словами, Австрія ніколи не була прихильниками потужних євроінтеграційних процесів на схід Європи.

Політолог наголосив, що не варто очікувати чогось нового від тих, хто ще вчора толерував російській агресії. “Не треба розчаровуватися у тому, що ми бачимо повторення тих тез, які були. Тут питання – що нам робити далі?", – каже він

Бо Відень "прихищає" наших корупціонерів та надає їм притулок, тому в Європі треба по-іншому розглядати питання відповідності європейських країн стандартам ЄС та демократії. І треба надавати цьому, як мінімум, публічний осуд,

– вважає Клочок.

На його думку, часто такі гучні заяви залишаються "за лаштункам". Важливо, щоб не лише Україна засуджувала їх публічно, а й високопосадовці інших країн ЄС. "Бо поки що якоїсь реакції від них немає", – зазначив він.

Політолог наголошує, що з Австрією приблизно така ж історія, як з Угорщиною. "Вони нам лише надали допомогу для відновлення енергосистеми – 5 мільйонів євро – прихищають біженців і на цьому все, обмежуються лише гуманітарними місіями", – каже він.

Але треба пояснювати цим політикам, що військова агресія Росії може легко поширитися і на Захід. Той самий пропагандист Соловйов каже, що треба "бомбити Берлін", а там недалеко Австрія. Тому австрійцям треба задуматися,

– пояснює Клочок.

Як зауважив політолог, австрійці думають, що їм зараз краще отримувати дешевий газ і все буде в них добре.

"Так, можна казати, що Австрія завжди була нейтральною, але де поділася ця ж нейтральність у Швеції, Данії, Фінляндії та інших?.. Тому думаю, що рано чи пізно це ж буде і з Австрією, треба над цим працювати", – додав Клочок.

До слова, що на відмову Австрії та Угорщини надавати Україні зброю відреагував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що війна уже в центрі Європи, а Росія демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення. "Не буде зброї в Україні – війна пошириться і на ЄС. Бо Росію не зупинить експансії", – наголосив він.

До слова, ще влітку очільник МЗС України Дмитро Кулеба називав дві країни, які відмовилися надавати Україні зброю для боротьби з окупантами – це були Австрія та Угорщина. Відень та Будапешт вирішили спробувати "зберегти нейтралітет".

"За винятком Угорщини й Австрії як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Але питання не в тому, що ЄС "проти", питання в тому, що коли країни "за", але в практичній площині з'являється багато аргументів і дискусій", – сказав Кулеба.