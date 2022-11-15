Путинские указы или решения Орбана: почему Венгрия блокирует санкции ЕС против России

Венгрия постоянно блокирует санкции ЕС против России. Вряд ли это прямое указание Путина, это позиция лично Орбана, на которой на самом деле и держатся его рейтинги.

Такое мнение 24 каналу озвучил директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Ранее сообщалось о том, что Венгрия отказалась тренировать воинов ВСУ и финансировать миссию ЕС.

Интересно Венгерский депутат пожелал Польше иметь общую границу с Венгрией: Украина отреагировала

Позиция Орбана

Тужанский рассказал, что свою позицию Орбан сохраняет 12 лет и блокирует санкции против России с 2014 года. Это не указания Путина, а личные позиции венгра. Они-то и дают ему рейтинг.

Критиковать Брюссель, быть антибрюссельским – часть его рейтингов. С точки зрения Москвы и Путина, Орбан и Венгрия – это идеальная европейская страна. Она антизападная, будучи частью Запада, и она очень пророссийская,

– отметил директор Института центральноевропейской стратегии.

Орбан мотивирует Евросоюз пересмотреть позиции

Он продолжил, что Орбан своими решениями мотивирует Евросоюз пересмотреть свои позиции, в частности единодушия. Такое решение уже лежит на столе, активно обсуждается. Евросоюз не должен быть зависим от таких режимов и стран, которые к тому же дотационны.

"Орбан блокирует консолидированные решения Евросоюза постоянно", – заметил Тужанский.

Тужанский о том, почему Венгрия блокирует санкции Евросоюза против России: смотрите видео

Орбан кормит и будет кормить венгров фейками

По его словам, есть вопросы, как Орбан "выкрутится", если Евросоюз перестанет финансировать Венгрию. Сможет ли он убедить венгров, что это Брюссель такой плохой, а не его решение привели страны к такому положению. На самом деле в течение длительного времени, 12 лет, Орбану удавалось обманывать свой электорат, кормя его откровенными фейками.

Большая часть венгров, поверьте, прозрела. Они сообразили, что все это были фейки. Ответ на вопрос, "выкрутится" ли Орбан даст время,

– подчеркнул директор Института центральноевропейской стратегии.

Новости Венгрии: последние события