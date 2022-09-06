Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против россии: там назвали условия – СМИ

ЕС продолжает налагать персональные санкции на россиян Тем не менее, Венгрия требует исключить из списка трех олигархов.

Венгрия угрожает заблокировать часть санкций Европейского Союза против россии, если трех олигархов не уберут из списка. Речь идет об Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

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Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в санкционный список ЕС вошли более тысячи человек. Венгрия хочет, чтобы троим вышеупомянутых отменили запрет выдавать визы и не замораживали активы.

Любимый олигарх путина

ЕС планирует продлить действие санкционного списка еще на шесть месяцев. Вопросы будут обсуждаться 7 сентября.

Обновить список подсанкционных олигархов могут только единогласным голосованием. Под ограничения подпадают 1217 физических и 108 юридических лиц. Список расширялся с 24 февраля. Туда сразу же попали и Усманов, и Авен.

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По информации официального журнала ЕС, Усманов является "прокремлевским олигархом с особо тесными связями с президентом россии владимиром путиным". Его также называют одним из "любимых олигархов путина", оказывающего влияние на кремль.

Авен является одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, регулярно встречающихся с владимиром путиным в кремле. Он не действует независимо от требований президента,

– сообщают в ЕС.

Рашников получил санкции в марте. В Брюсселе называют его "ведущим российским олигархом, являющимся собственником и председателем совета директоров компании Магнитогорского металлургического комбината (ММК)". Это один из крупнейших в России налогоплательщик.

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Причина поведения Венгрии

В ЕС считают, что Венгрия может шантажировать санкциями, чтобы заставить Брюссель одобрить денежную помощь, которую не предоставили из-за опасений относительно нарушения верховенства права. В частности, премьер-министр Виктор Орбан в последние годы несколько раз конфликтовал с ЕС из-за коррупции, миграции, прав ЛГБТ и демократических стандартов.

Кроме того, Орбан критиковал позицию ЕС относительно российской агрессии. Он заявил, что санкции нанесли ущерб Евросоюзу, но не ослабили россию и не помогли Украине.

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