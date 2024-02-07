После массированного удара по Украине визит Путина в Турцию внезапно отложили: что говорит Кремль

Владимир Путин собирался лететь в Турцию. Российский диктатор должен был встретиться с Реджепом Эрдоганом уже 12 февраля.

Вечером 7 января СМИ страны-агрессора сообщили, что визит Владимира Путина в Турцию отложили. В эту же среду утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, а также применила дроны-камикадзе, передает 24 Канал.

Читайте также У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов: о чем может говорить с Путиным

Что пишут СМИ

Журналистка турецкого издания Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что визит российского диктатора в Турцию перенесли на более поздний срок. Впоследствии кремлевские СМИ со ссылкой на анонимные источники подтвердили информацию о переносе поездки.

Некоторые российские медиа сообщили, что Путин якобы поедет туда в конце апреля или в начале мая.

Что сказал Песков

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил 7 февраля, что подготовка встречи российского диктатора с турецким лидером якобы продолжается. По предварительным данным от приспешника Путина, президент страны-агрессорки может поехать в Турцию в апреле 2024 года.

Однако это не помешало Пескову противоречить самому себе. В эту же среду в комментарии одному из пропагандистских СМИ он заявил, что визит Путина в Турцию якобы не откладывали. Пресс-секретарь Кремля попытался оправдаться фразой "никакие сроки не объявлялись".

Почему Путин хочет посетить Турцию