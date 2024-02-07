После массированного удара по Украине визит Путина в Турцию внезапно отложили: что говорит Кремль
Владимир Путин собирался лететь в Турцию. Российский диктатор должен был встретиться с Реджепом Эрдоганом уже 12 февраля.
Вечером 7 января СМИ страны-агрессора сообщили, что визит Владимира Путина в Турцию отложили. В эту же среду утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, а также применила дроны-камикадзе, передает 24 Канал.
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Что пишут СМИ
Журналистка турецкого издания Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что визит российского диктатора в Турцию перенесли на более поздний срок. Впоследствии кремлевские СМИ со ссылкой на анонимные источники подтвердили информацию о переносе поездки.
Некоторые российские медиа сообщили, что Путин якобы поедет туда в конце апреля или в начале мая.
Что сказал Песков
Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил 7 февраля, что подготовка встречи российского диктатора с турецким лидером якобы продолжается. По предварительным данным от приспешника Путина, президент страны-агрессорки может поехать в Турцию в апреле 2024 года.
Однако это не помешало Пескову противоречить самому себе. В эту же среду в комментарии одному из пропагандистских СМИ он заявил, что визит Путина в Турцию якобы не откладывали. Пресс-секретарь Кремля попытался оправдаться фразой "никакие сроки не объявлялись".
Почему Путин хочет посетить Турцию
- Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом недавно заметил, что российский диктатор планировал визит в Турцию еще в 2023 году. Путин в последний раз виделся с Эрдоганом осенью прошлого года в Москве.
- По словам эксперта, президент России хотел посетить Турцию еще в прошлом году, однако боялся, что его там арестуют, несмотря на то, что Анкара не ратифицировала римский статут. Однако теперь Путин готов ехать, потому что турецкие банки прекратили принимать платежи от юридических лиц из страны-агрессорки.
- Не так давно эксперт-международник Станислав Желиховский говорил, что этот визит очень важен для Путина. Как пояснил кандидат политических наук, поездка в Турцию может стать хорошей предвыборной манипуляцией.
- Кроме того, Путин мог бы обсудить с Эрдоганом экономические вопросы. Ведь Россия пытается с помощью Турции обходить санкции.