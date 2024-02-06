Российский диктатор в 2023 году также хотел поехать в Турцию, однако помешало этому решение Международного уголовного суда. Что же изменилось сейчас, 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Смотрите также Оружие "тотальной войны": что известно о российских "Москитах", которые добили катер "Ивановец"

Для чего Путин едет к Эрдогану

Владимир Путин собирается в Турцию, радуясь возможности снова путешествовать по более или менее цивилизованным странам мира. Собственно, сейчас диктатор понимает, что путешествие для Анкары будет для него безопасным, ведь там его как военного преступника не арестуют.

У них действительно линейные интересы. Россия пытается использовать Турцию в обход санкции, как страну-посредника для закупки необходимых деталей. Турецкие банки пытаются использовать для отмывания денег. Для них Турция – это часть стратегии. Сейчас есть настоящее обострение,

– отметил Михаил Шейтельман.

Интересно отметить, что визит Путина в Турцию был запланирован на прошлый год, однако он так и не состоялся. Все из-за выданного ордера на арест российского диктатора. Хотя в Турции не ратифицирован Римский статут, но уверенности в том, что мог сделать Реджеп Эрдоган, в Кремле не было. Поэтому Путин решил не рисковать. Сейчас же все изменилось.

"За год Путин посетил несколько стран, привык к своему новому "статусу", готов ехать. Почему сейчас? Прежде всего потому, что турецкие банки 1 января "выперли" почти всех российских клиентов, в частности юридических лиц и перестали принимать платежи из России. Была система, что оплата за товары шла через Турцию, но США над этим поработали", – заметил политтехнолог.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировал, насколько большой трагедией для России является это решение Турции. Поэтому сейчас Владимир Путин пытается разрешить эту ситуацию.

Обсуждение зернового коридора

Однако и это не все. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Эрдоган обсудит с российским диктатором (внимание!) новый механизм для экспорта украинского зерна через Черное море.

Глава турецкого МИД, конечно, подметил, что сейчас зерновой коридор работает и без России. Однако он отметил, что хоть де-факто зерновое соглашение работает, но хотелось на бумаге закрепить эту юридическую договоренность.

В Турции как-то не догадались, что юридическая договоренность заключается в том, что мы потопим каждый российский корабль, который будет близко к нашим караванам и судам. А если же россияне в чем-то преуспеют, то мы за каждый наш корабль будем топить российский танкер,

– отметил Шейтельман.

Собственно, все это уже неоднократно демонстрировала Украина. В частности, недавно был уничтожен один из трех российских ракетных катеров "Ивановец". Впрочем, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган очень удивляются, как все это удается делать без разрешения России, поэтому пытаются со своей стороны сделать хоть что-то.

Путин едет в Турцию: детали