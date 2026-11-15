"Здесь все может повториться": политолог объяснил, почему войска США не защитят Европу

Пентагон решил ограничиться выводом из Европы лишь 5 000 военнослужащих вместо масштабного сокращения контингента. Политолог Артем Бронжуков предупредил, что американские войска не гарантируют защиту от нападения со стороны России.

Об этом эксперт заявил в эфире 24 Канала. По его словам, американская внешняя политика сейчас полна хаоса и непредсказуемости, поэтому рассматривать сохранение военного присутствия в качестве долгосрочного решения не стоит.

Почему Европе пора повзрослеть

Аналитик подчеркнул, что европейским государствам пора повзрослеть, стать самостоятельными и перестать полагаться на заокеанского партнера. По его мнению, само по себе присутствие американских подразделений на территории европейских стран отнюдь не означает готовности вступить в открытое вооруженное противостояние с Москвой.

Американские военные, которые будут размещены в Европе, не являются гарантией того, что они будут сражаться с россиянами или станут весомым аргументом в контексте потенциальных российских нападений. Все мы видели, как американские военные бежали из Кабула в 2021 году – здесь все может повториться,

– подчеркнул политолог.

Эксперт призывает Европу создать собственную армию: видео

По мнению эксперта, по-настоящему эффективная архитектура безопасности возникнет только тогда, когда Европа создаст собственные вооруженные силы. Спикер убежден, что европейским лидерам пора перестать прятаться за бесконечными саммитами и круглыми столами и начать активное противодействие Москве в военном, экономическом и политическом измерениях.

Ранее союзники ожидали более масштабного вывода подразделений США, однако в Вашингтоне решили у меньше сократить войска, обусловленного собственными потребностями на Ближнем Востоке и ростом оборонных расходов стран НАТО.