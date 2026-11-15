"Тут усе може повторитися": політолог пояснив, чому війська США не захистять Європу

Про це експерт заявив в ефірі 24 Каналу. За його словами, американська зовнішня політика зараз сповнена хаосу та непередбачуваності, тому оцінювати збереження військової присутності як довгострокове рішення не варто.

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Чому Європі час подорослішати

Аналітик наголосив, що європейським державам настав час дорослішати, ставати суб'єктними та перестати покладатися на заокеанського партнера. На його переконання, саме перебування американських підрозділів на території європейських країн аж ніяк не означає готовності вступити у відкрите збройне протистояння з Москвою.

Американські військові, які будуть розміщені в Європі, не є гарантією того, що вони будуть битися з росіянами чи стануть вагомим аргументом у контексті потенційних російських нападів. Всі ми бачили, як американські військові тікали з Кабулу в 2021 році – тут усе може повторитися– підкреслив політолог.

Експерт закликає Європу створити власну армію: відео

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На думку експерта, справді дієва безпекова архітектура виникне лише тоді, коли Європа створить власні збройні сили. Спікер переконаний, що європейським лідерам час припинити ховатися за нескінченними самітами й круглими столами та розпочати активну протидію Москві у військовому, економічному й політичному вимірах.

Раніше союзники очікували масштабнішого виведення підрозділів США, проте у Вашингтоні вирішили менше скоротити війська через власні потреби на Близькому Сході та зростання оборонних витрат країн НАТО.