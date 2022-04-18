Почему все россияне стали соучастниками геноцида украинцев

Невозможно читать новости про Украину. Разрушенные дома и города, убитые семьи.

Российский фашизм

Вот эта машина, в которой ехала, спасаясь, семья с двумя детьми. И все они убиты. Убиты. Откинулась голова, странно выгнута шея, скрючена рука. Мальчик. У него в рюкзаке ipad с играми. Просто так, возле дороги.

Читайте также Не выключайте у себя в голове "войну" – она надолго

Это чтобы Украина не вступала в НАТО?

Я сам объясняю, как устроено это. Как устроен мир, в котором люди, спасая свой ближний круг, примиряются с ложью.

Но это объяснение – оно нужно для понимания, но ничего не меняет. Спасение своего мира - это содействие или непротивление в уничтожении чужого. И за это нам всем придется ответить.

Это бесчувствие – какая-то страшная тень, родившаяся в недрах постсоветского транзита. Казавшаяся неприятной, но не страшной пеной, и вдруг обернувшаяся русским фашизмом.

Вуаль бездушности

Думала ли фрау Мюллер о том моменте, когда еврейские дети заходили, неловко наталкиваясь друг на друга и притихшие, в газовую камеру. Да, ни боже мой, она не желала им зла. Она была немного недовольна показной заносчивостью Запада и еврейского капитала. Она хотела простой Германии без этих новомодных выдумок и гей-парадов.

Конечно, она и, правда, всех этих подробностей не знала. Но она отлично знала, что у нее есть под рукой вуаль бесчувствия. Которая поможет ей пережить эти смутные времена до той поры, когда уже ничего такого не будет. И мир обретет свои должные формы.

Миллионы людей в России сегодня ждут, когда уже все это закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни. Это и есть вуаль бесчувствия. И пока она есть, ничего закончиться для них не может.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: