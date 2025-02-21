Почему ВСУ пока не уничтожают железную дорогу из Ростова в Мариуполь

Россияне запустили полноценное железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем, чтобы ускорить свою военную логистику. Новая ветка железной дороги в "глубоком тылу" должна уменьшить зависимость армии оккупанта от Крымского моста.

В эфире 24 Канала военный аналитик Ян Матвеев отметил, что россияне подставили свои грузы под удар, когда решили изменить Крымский мост на новую железнодорожную ветку.

Важно Госсекретарь США после встречи в Эр-Рияде успокаивал европейских коллег, – NYT

Он напомнил, что до Крымского моста ракеты HIMARS обычно не долетают. Кроме того, он очень усиленно оберегается. Возможно, что даже дворец Путина так хорошо не защищен, как Крымский мост. Соответственно, когда по нему едут грузы, то их атаковать довольно трудно.

А теперь они поедут по оккупированной части Запорожской области, где: HIMARS – долетает, управляемые бомбы – долетают. Возможно, что даже артиллерия в определенных местах может достреливать,

– рассказал Ян Матвеев.

По его словам, также будет проще делать диверсии, ведь к Крымскому мосту, который хорошо оберегают, не подберешься с бомбой. Мы помним одну диверсию, но теперь россияне стали более бдительны.

Зато железнодорожная дорога имеет большую протяженность. Это не мост, его так сильно не оберегают, но это и невозможно сделать. Соответственно, если россияне переведут основной груз на эту ветку, то поставят его под очень серьезный удар.