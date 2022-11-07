Достоевский и "гуманизм": почему заявления Папы противоречат истине и возмущают украинцев

Очередная попытка Папы Римского Франциска стать "голубем мира" не имеет ничего общего с реальностью и играет на руку России. В то время как Россия ежедневно убивает украинцев, понтифик утверждает, что "очень уважает российский гуманизм".

По пути из Бахрейна, где понтифик выступал перед спящим королем (да, шейх Хамад бин-Халифа ат-Тани задремал прямо во время выступления Франциска в Манаме), Папа Римский провел пресс-конференцию. 24 канал объясняет, почему слова Франциска так возмутили украинцев.

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Что не так со словами Франциска

Среди основных тем была Россия.

Меня поражает – и потому я употребляю слово «многострадальная» – та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно… потому что российский народ – это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, которые идут на войну, как на приключение, наемников… Я предпочитаю думать так, потому что я очень уважаю российский народ, российский гуманизм. Стоит только упомянуть Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня огромная симпатия к российскому народу, как и огромная симпатия к украинскому народу,

– Папа Римский о своем удивлении действиями россиян в Украине.

Можно было бы отмахнуться от этого заявления и списать на то, что это "общие слова", если бы это не сказал Папа Римский. Несмотря на то, что институт церкви сейчас переживает глубокий кризис, Папа до сих пор является большим авторитетом среди сотен миллионов людей, и его слова до сих пор важны.

Кое-где его влияние даже сравнимо с еще одним звездным инфлюенсером – Илоном Маском. Для своей огромной аудитории он тоже является авторитетом. И также, к сожалению, говорит о том, что не понимает.

Сегодня, по моему мнению, самой большой бедой в мире является производство оружия. Но прошу вас! Мне сказали, не знаю, правда ли это или нет, что если бы в течение года не производить оружие, то это положило бы конец голоду в мире. Индустрия оружия является ужасающей,

– Папа Римский воюет с формой, но не содержанием.

Не хочу никого оговаривать, но это коснулось моего сердца: когда вспоминали высадку в Нормандии, на церемонию собрались главы государств и правительств. Да, действительно, это было начало падения нацизма, это правда. Но сколько юношей пало на берегах Нормандии? Говорят, что тридцать тысяч… Кто вспоминает этих юношей? Война сеет все это,

– понтифик манипулирует причинами и последствиями.

Слова Папы Римского – это желание бороться за "все хорошее против всего плохого", при этом особенно не углубляясь в контекст. К сожалению, это ошибка не только Папы Франциска, но и многих других западных интеллектуалов – как из левого штаба, так и из либертарианцев.

, призыв прекратить производить оружие в вакууме замечателен, но это утопия, и даже Швейцарская гвардия Ватикана имеет оружие и не собирается от него отказываться. Также не следует забывать, что благодаря доктрине ядерного сдерживания Холодная война не перешла в горячую фазу. А если бы те 30 тысяч юношей не погибли в Нормандии, то не удалось бы остановить Гитлера и Холокост.

Парадокс, но интеллектуалы почему-то не хотят об этом думать, их громкие и пафосные заявления играют на руку современным последователями Гитлера, а заявления Папы о том, что оружие – это плохо, как и гибель на войне, они подают как то, что "Украине не нужен ленд-лиз" и "Украина должна прекратить сопротивление".

Вопросы жестокости

Понтифик должен знать, что жестокость как раз присуща российскому народу. Это доказали войны, которые вела Россия за последние 200 лет – это и наполеоновские войны, после которых дикими россиянами пугали людей в Европе, это и так называемая "гражданская война", это и Вторая мировая – с сотнями тысяч изнасилованных немок и эшелонами добычи российских мародеров. Это и война в Чечне, а на самом деле – геноцид, а также ужасные военные преступления в Грузии, Сирии, Украине.

Этот список можно продолжать, ведь российские власти продолжают возвеличивать культ "Победобесия" (разновидность культа смерти), снисходительно относясь к геноциду и военным преступлениям своих "граждан".

Собственно, об этом писал Достоевский в "Братьях Карамазовых", пересказывая еще тезис Шекспира из "Ричарда Третьего". Приводим на языке оригинала:

В самом деле, выражаются иногда о "зверской" жестокости человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток,

– Иван Карамазов о жестокости человека.

Поэтому Святому отцу не стоит имитировать прозрение и удивляться жестокости россиян – так было всегда. Более того, так бывает всегда во время агрессивной войны, а именно этим занимается Россия в течение своего существования.

Апелляция к литературе выглядит наивной. Достоевский сейчас совсем не вдохновляет россиян. Там ведь много текста и сложных смыслов. Да, он имеет статус "скрепы" и есть в школьной программе в России, однако, мало кто его читал, еще меньше – тех, кто понял.

Это сложные тексты очень трудно (если вообще возможно) понять детям (кстати, "Дон Кихот" в 5 или 6 классе такое же издевательство). В итоге они что-то где-то слышали о "мужчине, который убил старушку топором", или сожженные в камине деньги и другую "чернуху".

Пора читать и понимать Достоевского приходит, когда человек становится взрослым, но тогда россияне уже либо сидят в колонии, либо спиваются от бесперспективности бытия, либо идут на войну против Украины. Поэтому из всей так называемой "великой русской литературы" у этого человека в голове остается разве что "Му-му". Собственно, этим, при желании, можно объяснить покорность абсолютного большинства россиян власти. Ну, либо словами Достоевского: "Человек есть существо ко всему привыкающее". Чем не слоган для современной России?

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В отличие от тех, кого сейчас гонят на убой в Украине, российские власти Достоевского читали и сделали свои выводы. Тем не менее, эти недалекие в большинстве своем бывшие КГБшники (или как о них писал Федор Михайлович в "Идиоте": Ограниченному "обыкновенному" человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и наслаждаться тем без всяких колебаний) обратили внимание на немногочисленные гуманистические посылы, вместо этого возвели в абсолют смакование Достоевским жестокости. Этим повторили путь других фанатов писателя – черносотенцев и будущих "православных фашистов".

…хозяин земли русской — есть один только русский (великорус, малорус, белорус — это все равно) — и так будет навсегда,

– Достоевский, дневниковая запись за сентябрь 1876 года.

Собственно, Достоевский был предтечей "русского мира", а нынешние слова Путина о том, что украинцев не существует, собственно навеяны Достоевским, правда, через посредников – философа-фашиста Ильина, интеллектуала-фигляра Суркова и олигарха-мистификатора Ковальчука.

Почему Ватикан ошибается снова и снова

Для Ватикана это не первый скандал из-за войны в Украине. Папа Римский и до этого делал совершенно дикие заявления. Особым шоком стала попытка "примирения" россиян и украинцев на Пасху, когда по замыслу Святого престола украинке вместе с россиянкой предстояло пройти крестным шествием в Колизее. И прошли – несмотря на протесты украинских дипломатов и верующих.

Святые отцы не хотят понимать сути событий. Они почему-то верят, что примирение возможно тогда, когда Россия и россияне каждый день, каждый час убивают украинцев – взрослых и детей, уничтожают города и ставят целью создание гуманитарной катастрофы в Украине. Этого не остановить молитвой, собственно, и никогда нельзя было остановить даже во времена Папы Григория Седьмого, когда понтифик мог отлучать от лона церкви императоров и прямо влиять на политику.

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С другой стороны, в то время Святой Престол мог объявить Крестовый поход против врагов церкви. Согласитесь, небольшой Крестовый поход против всемирного зла не помешал бы и сейчас. Но сначала Папа должен узнать, что примирение не бывает без покаяния, а россияне – совсем не "великий народ", ведь великих народов не существует, все люди равны, в частности, перед Богом, однако Раб рабов божьих почему-то об этом в очередной раз забыл.

Что означают скандальные заявления Папы – смотрите видео: