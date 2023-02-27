"Запад об этом слушать не хочет": почему мир боится развала России

Кремлевский диктатор Владимир Путин вдруг заговорил о развале России. Однако все заявления главы страны-агрессора – лишь плод его безумной фантазии.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В частности, глава Кремля заявил, что Запад якобы стремится разделить Россию.

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В вымышленной реальности Путина Запад якобы хочет совершить раздел России, чтобы контролировать ее. Кремлевский диктатор подверг сомнению сохранение российского этноса в том виде, который есть сейчас.

Как отметил российский оппозиционер, есть только 2 причины, по которым глава Кремля сделал такое заявление.

Путин заврался. Диктатор окончательно сошел с ума.

Путин сам ведет Россию к распаду

Кроме заявлений о возможном распаде его страны, Владимир Путин также вдруг заговорил о президентских выборах, которые должны пройти в 2024 году. Глава Кремля заявил, что выборы в России пройдут демократически. Гудков подчеркнул, что это полный бред.

Выборы в России – это как выборы "пахана" в большой тюрьме. О какой демократии идет речь? Путин уничтожил все, что было связано с демократией, правами человека и цивилизацией в России,

– сказал оппозиционер.

Он добавил, что российский диктатор сам ведет Россию к распаду и окончанию ее многовековой истории. Гудков предположил, что наконец-то Путин это и сам стал осознавать.

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"Если что-нибудь произойдет с Россией, это будет полностью моральная и юридическая вина Путина. Было бы хорошо, если бы он дожил до трибунала над собой", – отметил Гудков.

Стрим Игоря Гаврищака и Геннадия Гудкова: смотрите полное видео

Почему Запад опасается распада России

Гудков убежден, что глава Кремля сделал вывод о попытках Запада развалить Россию только на основе собственного политического безумия. Оппозиционер заявил, что на Западе, напротив, опасаются распада России.

Никто на Западе даже слышать не хочет, что Россия может распасться. В западных странах прекрасно понимают, какие проблемы могут возникнуть и какая катастрофа может произойти с миром, если это произойдет,

– сказал Гудков.

Он отметил, что Россия – это не Советский Союз. И если страна-террорист начнет разрушаться, то это будет происходить по совсем другому сценарию, чем это было в случае с СССР.

Почему распад России будет не таким, как развал СССР

Оппозиционер рассказал, что в 1991 году, когда россияне пытались штурмовать Белый дом в Москве, руководство Союза приказало военным и спецслужбам стрелять по мирному населению. Но силовики отказались это делать.

"В СССР было достаточно однородное общество. Эта однородность спасла Советский Союз от большой гражданской войны. Все были заодно, не было никаких больших отличий и разногласий между людьми", – сказал Гудков.

А там, где были определенные противоречия, начались войны. В частности, речь идет о:

конфликте Армении с Азербайджаном;

Грузии с Абхазией;

боевых действиях в Молдове.

"Россия соткана из противоречий"

Ситуация в нынешней России кардинально иная, чем была в Советском Союзе.

Сейчас Россия соткана из противоречий. Это один большой сплошной клубок противоречий,

– подчеркнул Гудков.

По его словам, в России есть недоразумения и конфликты между:

богатыми и бедными;

регионами и Москвой;

путинистами и противниками действующего диктатора;

также есть определенные разногласия на религиозной почве.

Вероятные последствия неконтролируемого распада России

Российский оппозиционер отметил, что в современной России отчетливо выражены полюсы ненависти.

Если сейчас страна начнет неконтролируемо разваливаться, то она станет гигантской площадкой для ужасающей жестокости и гражданской войны,

– сказал Гудков.

По словам политика, неконтролируемый распад России приведет к тяжелым последствиям. Среди них – многомиллионный поток беженцев и непредсказуемые захваты ядерных арсеналов. Политик заявил, что западный мир прекрасно понимает все эти угрозы, и поэтому не хочет рассматривать сценарий распада России.

Почему Путин заявил о распаде России: коротко